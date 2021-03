Nog maar twee jaar geleden vond de release plaats van de innovatie Auping Connect, waarvoor beddenfabrikant Auping zelf de engineering deed. Doel was slimme technologie aan bedbodems toe te voegen en zo voor klanten het slapen te verbeteren. ‘Wij willen de wereld uitrusten, daar zijn we al 130 jaar mee bezig’, verwoordt category manager Jabe Faber de niet geringe ambitie van het Deventer bedrijf. Partner Inspiro helpt die dromen waar te maken door de eigen expertise op het gebied van embedded systems, cloud connectiviteit en mobile apps te verwerken in de nieuwe generatie Smart Bases, die komend jaar op de markt komt.

Koppeling slaapkennis Auping aan ‘smart-kennis’ Inspiro moet nachtrust optimaliseren

Om slapen te kunnen verbeteren, moet je eerst slaap inzichtelijk maken. Bij de Smart Base 1.0 – Aupings eerste slimme bedbodem – werd hiervoor de mobiele telefoon ingezet als sensor. ‘Met behulp van een app en een hardware-kastje dat is aangesloten op de motoren onder het bed, kunnen we bijvoorbeeld meten of iemand snurkt en kan met een telefoon of tablet het bed bediend worden. Dit kastje is ook te koppelen met het internet en daarmee met andere slimme apparaten in huis’, verklaart Faber. ‘Je zegt “Google, time for romance” en je bed gaat naar beneden, de lampen verspreiden rood licht en Barry White klinkt uit de speakers. Maar ook mensen met reuma die moeite hebben om knopjes in te drukken of mensen die geen zin hebben om de afstandsbediening te zoeken, zijn geholpen als ze het systeem met hun stem kunnen bedienen.’

Kleine ontwikkelstapjes

Dergelijke slimme toepassingen behoren niet tot de corebusiness van de beddenfabrikant, vandaar dat het bedrijf kiest voor kleine ontwikkelstapjes en daar al lerend op voortborduurt. Faber: ‘De Smart Base 1.0 was een eerste stap naar het verbeteren van slaap met slimme technologie. De afgelopen twee jaar hebben we geleerd wat beter kan en welke functionaliteiten we wilden toevoegen.’ Hiervoor haakte Auping een professionele partij aan om te komen tot de Smart Base 2.0. ‘In Inspiro hebben we een passende partner gevonden voor de realisatie van onze smart toepassingen’, zegt Faber. ‘De grootste verbetering zit in de software aan de achterkant. Daarnaast wilden we graag de hardware optimaliseren, bijvoorbeeld door de afstandsbediening te voorzien van memory-functies.’

‘Alles moest zoveel mogelijk met één druk op de knop te bedienen zijn’

Verbeterde connectiviteit

Slaap onderzoeken doet Auping al jaren, met name naar factoren die er een negatieve invloed op hebben: stress, temperatuur, licht, geluid. Zo ontwikkelde het bedrijf in samenwerking met start-up Somnox ’s werelds eerste slaaprobot, waarvan er inmiddels zo’n 5.000 zijn verkocht. De robot meet de ademhaling van zijn bedgenoot, past de eigen ademhaling daarop aan en gaat vervolgens steeds langzamer ademen. Hierdoor past de slaper op zijn beurt zijn ritme aan, daalt het stressniveau en valt hij in slaap. De Smart Base 1.0 had al een anti-snurkfunctie waarbij de snurker met behulp van de app een vriendelijk zetje kreeg om zo diens partner een slapeloze nacht te besparen. ‘Met de Smart Base 2.0 wordt het nog makkelijker om sensoren aan dergelijke systemen te koppelen en hiermee te communiceren’, aldus Faber. ‘Die verbeterde connectiviteit is te danken aan toepassing van cloudtechnologie. De klant kan op een veilige manier slaapdata opslaan en slaappatronen monitoren en koppelen aan acties van het bed.’ Inmiddels is er een vernieuwde app voor Apple en Android, wat bovendien de gebruikerservaring verbetert: de app is sneller, makkelijker te installeren en de kans op fouten neemt af.

Juiste keuzes

Joost Schouten, projectmanager bij Inspiro, is nu ruim een jaar betrokken bij de ontwikkeling van de Smart Base. Hij was verrast door de kijk op slapen bij Auping. ‘Al die domeinkennis hebben wij gekoppeld aan onze kennis van embedded intelligentie en cloudtechniek. In gezamenlijke sessies hebben we onderzocht wat de klant wil en wat er kan vanuit de techniek.’ Inspiro in Arnhem, twee jaar geleden winnaar van de DISCA-award Best Knowledge Supplier, helpt klanten bij het toepassen van elektronica, software en Internet of Things (IoT) voor hun producten. ‘We hebben Auping geadviseerd bij het maken van de juiste keuzes op systeemniveau en het integreren van de Connect-module in de hardware’, vertelt Jorn Rikkers, manager projects & business development bij Inspiro. ‘Zie die hardware als de motor van het bed, waarvoor wij de specificaties en software hebben geschreven. Dat leidde tot extra functies, zoals een verbeterde snurkdetectie, en een compleet nieuwe iOS-app. De Android-app staat momenteel op release.’ Voor dit jaar staat ontwikkeling van nieuwe hardware in de roadmap; dit wordt opgepakt door het Taiwanese Moteck, vaste partner van Auping. Inspiro heeft hierbij een reviewrol en is verantwoordelijk voor de firmwareontwikkeling van de Connect-module. Ook wordt de Auping-cloudomgeving geïntroduceerd.

Flexibel groeien

Een van de use cases die Inspiro moest tackelen, was het onboarden: het voor de eerste keer installeren van het bed en bijbehorende elektronica. ‘Het was voor Auping niet acceptabel dat een gebruiker elke keer onder de boxspring moet kruipen’, zegt Schouten. ‘Dus moest alles zoveel mogelijk met één druk op de knop via een mobiel toestel te bedienen zijn. Daar hebben wij een heel mooie oplossing voor gevonden.’ Auping heeft inderdaad de nodige wensen en eisen, beaamt Faber. ‘We zochten een partner die ons helpt flexibel te groeien en het product verder te brengen.’

De keuze viel destijds op Inspiro vanwege de brede kennis van IoT-systemen, aansprekende projecten (waaronder een sensor voor Werkman Hoofcare, die de hoefsmid feedback geeft hoe een paard zijn voet afwikkelt tijdens het stappen en draven, zie het artikel in Link Magazine van september 2020) en het simpele feit dat de bedrijven bij elkaar in de buurt zitten. Rikkers: ‘Wij gaan voor een goede oplossing en langdurige relatie, daarom ligt ook het onderhoud bij ons.’

Slaapabonnement

Auping richt zijn vizier intussen op nieuwe toepassingen en de nog verdere toekomst: in 2030 wil het bedrijf volledig circulair zijn en klanten een ‘optimale slaapbeleving’ bieden. ‘Een servicemodel waarbij klanten bijvoorbeeld per maand betalen’, aldus Faber, ‘en waarbij we een oplossing bieden als ze niet meer goed slapen. De ontwikkeling voor de start-up Bedzzzy, waarbij klanten een slaapabonnement kunnen afsluiten, is al een eerste stap richting Sleep as a Service. Een heel mooi model, waarbij we continu adequaat op onze gebruikers kunnen reageren en anticiperen. Dat aangevuld met slimme producten en een soepele online beleving moet ervoor zorgen dat we gebruikers in de nabije toekomst een perfecte nachtrust kunnen garanderen.’