Tijdens het 4e Nationale AVROTROS Innovatiediner in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar, is ASML tot winnaar uitgeroepen van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021. Deze prijs vormt een erkenning voor de aanzienlijke focus die het bedrijf heeft op innovatie. De Nederlandse Innovatie Prijs is gebaseerd op de Nederlandse Innovatie Monitor en is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam. Voor dit onderzoek zijn ruim 25.000 personen benaderd. Kanshebbers waren ASML, Blender, Ecoplant, Elestor, MosaMeat, RobotWise, Stamicarbon, The Protein Brewery, Visma Connect en QLayers. Tot de top drie werden uitgeroepen: ASML, Ecoplant en Qlayers.

De nominaties voor de top drie zijn door een deskundige jury toegekend aan drie ondernemingen, die elk uniek of toonaangevend zijn in hun vakgebied.

ASML ontwikkelt machines die wereldwijd energiezuinige chips produceren die bijdragen aan de reductie van emissies. De zonnepanelen van Ecoplant draaien mee met de stand van de zon waarbij het systeem zich als een bloem naar het licht richt. Qlayers richt zich op het automatiseren van het verven van grote oppervlakten, waarbij de verfkop direct controleert of het werk goed wordt uitgevoerd. ASML werd maandag 25 oktober als winnaar bekend gemaakt tijdens het AVROTROS-programma ‘De Winnaar van Morgen’.

De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 is gebaseerd op de uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor. De jury roemt ASML onder andere vanwege de unieke marktpositie in combinatie met de unieke benadering om die positie te verwezenlijken. Deze marktpositie is gestoeld op de tal van innovaties die zijn voortgebracht, waaronder op het gebied van extreem uv-licht.

Henk Volberda, juryvoorzitter van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 en hoogleraar Strategie & Innovatie aan de UvA: “De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 is in staat om haar toonaangevende marktpositie te bevorderen door actief in te zetten op innovatie. De aandacht voor innovatie komt in praktisch alle geledingen van de organisatie en zelfs buiten de grenzen van de eigen onderneming terug. Ze is daarmee wereldmarktleider in een technologisch zeer competitieve markt. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen van chipmachines moeten partners in het netwerk voortdurend innoveren. ASML is in dit netwerk de centrale regisseur van het productienetwerk, het R&D-consortium en het assemblageproces. Al met al is ASML daarmee een Nederlands boegbeeld van innovatie.”

De jury lette onder andere op investeringen in innovatie, bijdrage aan duurzaamheid, leiderschap en organisatie, samenwerking met partners en marktpositie. De jury bestond uit:

• Hans Boumans – Technology Transfer Manager TNO • Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW • Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad • Donovan van Heuven – Hoofdredacteur MT/Sprout • Geert Huizinga – Directeur Belangenbehartiging FME • Carla Moonen – Voorzitter Koninklijke NLingenieurs • Greet Prins – Bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel • Sjaak van der Tak – Voorzitter LTO Nederland • Albert Jan Thomassen – Directeur FBNet Familiebedrijven • Focco Vijselaar – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Pieter Waasdorp – Directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Henk Volberda – Hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam en Directeur Amsterdam Centre for Business Innovation (onderzoeksleider en juryvoorzitter).

De Nederlandse Innovatie Monitor 2021 wordt uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdamse Business School van de UvA, onder regie van prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie en directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. SEO Economisch Onderzoek heeft de monitor uitgezet en de analyses gedaan. Voor de totstandkoming van de nominatie zijn ruim 25.000 bedrijven benaderd en hebben er verschillende selectierondes plaatsgevonden. Centrale facetten bij die selectierondes zijn inzichten uit de dataset behorende bij de monitor, deskresearch en interviews. Ruim 600 senior-managers van het Nederlandse bedrijfsleven zijn in het onderzoek ondervraagd.