ASML vestigde 20 jaar geleden voor het eerst zijn aanwezigheid in Silicon Valley en nu werken er meer dan 875 medewerkers op de nieuwe campus. Daarnaast is het team van plan om in 2022 met 20% te groeien, waarbij meer dan 180 ingenieurs worden ingehuurd om zijn product roadmap uit te voeren en te voldoen aan de onverzadigbare vraag naar meer microchips.

“Onze regio is rijp voor slimme, geschoolde werknemers en de vraag in de halfgeleiderindustrie groeit alleen maar”, zegt Yu Cao, CEO van HMI bij ASML. “Onze uitbreiding is van cruciaal belang om niet alleen onze productontwikkeling en toekomstige groei te ondersteunen, maar ook om een moderne, collaboratieve werkruimte te bieden die helpt toptalent aan te trekken en te behouden.”

Voorheen werkten de twee productgroepen (Brion en HMI) in verschillende gebouwen gescheiden door een korte autorit, wat samenwerking en technologie-integratie belemmerde. Terwijl de teams het afgelopen jaar de prototypeontwikkeling voor een nieuwe productlijn – multi-beam e-beam-technologie – hebben opgevoerd, ontgroeien ze snel de bestaande lab- en cleanroomruimte om aan hun uitdagende technische tijdlijnen te voldoen.

Daarnaast werken lokale klantenserviceteams rechtstreeks samen met chipmakers in de regio Silicon Valley om systeemprestaties en -service te garanderen. Het ASML Technology Development Center richt zich op onderzoeksinspanningen om de lange termijn product roadmap te ondersteunen.