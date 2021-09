“We zijn ASML ontzettend dankbaar voor deze prachtige cadeaus”, aldus TU/e-voorzitter Robert-Jan Smits over de donaties. “Dit komt niet alleen goed van pas in ons nieuwe Eindhovense Hendrik Casimir Instituut, maar het helpt ons ook om de ingenieurs die de werkgevers in deze regio zo hard nodig hebben nog beter op te leiden. Deze donaties onderstrepen de bijzonder goede relatie van de TU/e met ASML en met de industrie in de Brainport-regio.”

“We hopen dat deze apparaten onderzoekers en studenten aan de TU/e in staat stellen om de grenzen van kennis te verleggen en wetenschappelijke doorbraken te bereiken, en daarmee bij te dragen aan een betere toekomst. Want dat is de kracht van technologie. En we hopen dat studenten aan de TU/e nog meer hightechkennis opdoen”, zegt Frank Schuurmans, Vice-President Research bij ASML.

Natuurkundige Robbert Dijkgraaf heeft vandaag samen met Gerda Casimir, dochter van de gerenommeerde natuurkundige en industrieleider Hendrik Casimir, het Eindhovense Hendrik Casimir Instituut (EHCI) aan de TU/e officieel geopend. Dijkgraaf hield ook een keynote speech, net als VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Bron TU/E