De Raad van Commissarissen van ASMI heeft Hichem M’Saad voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Bestuur. De uitbreiding van de Raad van Bestuur is belangrijk met het oog op de sterke groei van ASMI in de afgelopen jaren en de groeiambities voor de komende jaren. De heer M’Saad zal als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de technische productportefeuille van ASMI en toekomstige technologieën en innovatie, met de titel van Chief Technology Officer (CTO). Hij zal zich voegen bij Benjamin Loh, CEO, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur, en Paul Verhagen, CFO en lid van de Raad van Bestuur.

Hichem M’Saad is geboren in Tunesië en heeft zowel de Amerikaanse als de Tunesische nationaliteit. Hij heeft een bewezen staat van dienst van meer dan 25 jaar in de halfgeleiderapparatuurindustrie. Sinds 2015 werkt Hichem voor ASM. Gevestigd in Phoenix USA, begon hij in 2015 als Senior Vice President en General Manager van de business unit Thermal Products. Sinds 2019 vervult hij de rol van Executive Vice President en General Manager Global Products, die de verantwoordelijkheid omvat voor de ontwikkeling van ASM’s ALD-, Epi-, VF- en PECVD-producten. Hij heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende nieuwe innovatieve en succesvolle producten van ASM, waaronder de Intrepid ES, Synergis, Previum, en A400 DUO. Hij begon zijn carrière bij Applied Materials van 1994 tot 2008. Van 2003 tot 2006 was hij Vice President en General Manager van de Plasma Enhanced Chemical Vapor Product Unit, waarna hij Corporate Vice President en General Manager werd van de Dielectric Systems and Modules en CMP business units die verantwoordelijk waren voor alle dielectrische CVD en CMP producten tot 2008. Daarna startte Hichem zijn eigen zonne-energiebedrijf, waarvan hij zes jaar lang de CEO was.

Hichem M’Saad behaalde een bachelor in Metallurgical Engineering aan de Colorado School of Mines, een master in Materials Science and Engineering aan de Cornell University, en een doctoraat in Materials Science and Engineering aan het Massachusetts Institute of Technology. Hij is auteur van 57 technische artikelen en is houder van bijna 200 toegekende octrooien.

Martin van Pernis, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zei: “De Raad van Commissarissen is zeer verheugd Hichem voor te dragen, omdat hij een expert in de industrie is met diepgaande kennis van halfgeleidertechnologie. Hij heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van ASM, zowel op het gebied van productinnovatie als in de interactie met klanten. De combinatie van uitbreiding van de Raad van Bestuur en de oprichting van een Executive Committee wordt gezien als een logische volgende stap in de organisatie van het leiderschap van ASMI om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkeling en voortdurende groei van ASMI.”

Benjamin Loh, CEO, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur, vermeldde: “Het is mijn overtuiging dat we met deze wijzigingen in onze bestuursstructuur nog beter gepositioneerd zijn om onze groeiambities te realiseren. Ik ben ook blij met de benoeming van de heer Hichem als lid van de Raad van Bestuur en ik ben ervan overtuigd dat hij veel zal bijdragen aan de Raad van Bestuur en het bedrijf in zijn geheel.”

Verder maakt ASMI bekend dat zij per heden een Uitvoerend Comité (“Exco”) heeft. Het Exco bestaat uit de Raad van Bestuur, Hichem M’Saad in zijn huidige rol van General Manager Global Products en als CTO, en vier andere senior executive leaders, Brian Birmingham, Senior Vice President Global Sales, Kent Rossman, Corporate Vice President Services and Spares, Bruce Ragsdale, Corporate Vice President Global Operations, en Ralph Otte, Corporate Vice President Global People. Deze leden van het Exco zijn essentieel voor het aansturen en uitvoeren van de strategie van de onderneming “Groei door Innovatie”. Het Executive Committee staat de Raad van Bestuur bij in het besturen van de onderneming met betrekking tot onder meer: dagelijks bestuur, strategische zaken, leiderschap, mensen, cultuur en duurzaamheid.

Tevens wordt bekend gemaakt dat Ivo Raaijmakers heeft besloten om per eind 2021 met pensioen te gaan na een succesvolle carrière waarvan de laatste tweeëntwintig jaar als CTO en Vice President Corporate R&D bij ASMI. Ivo zal als adviseur aan het bedrijf verbonden blijven.

Benjamin Loh, CEO, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: “Ik wil Ivo graag bedanken voor al zijn prestaties. Tijdens zijn periode als leidinggevende binnen ASMI heeft Ivo een belangrijke rol gespeeld bij veel technologische ontwikkelingen en daarmee de positie van ASMI als innovatieleider in onze industrie veiliggesteld. Het is een groot genoegen om te weten dat Ivo ASMI ook in de toekomst zal blijven adviseren.”

ASM International NV, met hoofdkantoor in Almere, Nederland, haar dochterondernemingen en deelnemingen ontwerpen en produceren apparatuur en materialen die worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders. ASM International, haar dochterondernemingen en participaties leveren productie oplossingen voor wafer processing (Front-end segment) alsook voor assembly & packaging en surface mount technologie (Back-end segment) via faciliteiten in de Verenigde Staten, Europa, Japan en Azië. ASM International’s gewone aandelen worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool ASM).