ASM International N.V. kondigt vandaag het afscheid aan van Ulrich Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen, en draagt ​​Monica de Virgiliis en Didier Lamouche voor als benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen maakt bekend dat de heer Schumacher na drie termijnen van vier jaar zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen volgens de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 18 mei 2020. De Raad van Commissarissen dankt de heer Schumacher voor zijn waardevolle bijdragen wat de directies en het bedrijf ten goede kwam.De raad van commissarissen stelt voor om mevrouw Monica de Virgiliis en de heer Didier Lamouche te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei 2020.

Mevrouw De Virgiliis is een ervaren senior executive met 25 jaar ervaring in verschillende sectoren die rechtstreeks betrokken zijn bij of beïnvloed worden door digitalisering. Ze was een executive en general manager van de draadloze multimedia-divisie bij STMicroelectronics (STM), general manager van de industriële microprocessordivisie bij Infineon, Vice President Corporate Strategy bij STM, en tot medio 2019 Chief Strategy Officer bij CEA, een Frans onderzoeksbureau . Ze leidde de turn-arounds van het bedrijfsmodel door transformatie, organische groei en fusies en overnames in de consumenten-, industriële en auto-industrie. Ze is comfortabel om in meerdere industriële ruimtes te handelen en is gewend om te opereren in een diversiteit van zakelijke ecosystemen en om grensoverschrijdende samenwerkingen aan te gaan.

Mevrouw De Virgiliis is momenteel niet-uitvoerend bestuurder van Prysmian – genoteerd in Milaan – een wereldleider in energie / telecomkabels en -systemen, en Geodis, een Europese logistieke operator van de SNCF Group.

De heer Lamouche heeft meer dan 35 jaar ervaring in de tech-industrie en bekleedde meerdere rollen als CEO / COO van particuliere en openbare bedrijven. In zijn laatste rol als CEO van 2013 tot 2018 leidde hij de oprichting van IDEMIA. Hij heeft ook een uitgebreid begrip van de halfgeleidermarkt door ervaringen als CEO van ST-Ericsson, COO van STM, Executive Vice President van de halfgeleideractiviteiten bij IBM en CEO van Altis Semiconductor, een joint venture tussen IBM en Infineon. Hij leidde ook Bull, een toonaangevend Frans IT-bedrijf, als voorzitter en CEO van 2005 tot 2010. Hij heeft een diep begrip van enterprise governance door zijn huidige taken als voorzitter van de raad van commissarissen bij Utimaco en niet-uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur bij Quadient, vanuit zijn niet-uitvoerende positie bij Adecco, en eerdere opdrachten bij verschillende beursgenoteerde en particuliere bedrijven zowel binnen als buiten de halfgeleiderindustrie.

Jan Lobbezoo, voorzitter van de raad van commissarissen:

“Met veel genoegen kondigen wij de voorgenomen benoeming van Monica de Virgiliis en Didier Lamouche aan als commissaris. Ik heb er alle vertrouwen in dat Monica en Didier met hun ervaring, kennis en netwerk een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de raad van commissarissen en ASM. “