ASM international en ASML winaars van de TSMC Supplier Excellence Award 2019.

TSMC heeft tijdens haar 19e jaarlijkse Supply Chain Management forum om waardering te tonen voor de steun en bijdragen van haar leveranciers in 2019, met name in 7-nanometer capaciteitsuitbreiding en fab constructie voor 5-nanometer en toekomstige geavanceerde processen. Dit jaar namen meer dan 700 leveranciers over de hele wereld op het gebied van apparatuur, materialen, verpakkingen, tests, faciliteiten, IT-systemen en -diensten, en milieu- en afvalbeheerdiensten deel aan het forum. Naast breakout-sessies over apparatuur, materialen, reserveonderdelen en IT, voegde het forum ook een nieuwe sessie toe over de bouw van faciliteiten. Het 2019 Supply Chain Management Forum werd ook gehouden in samenwerking met TSMC’s tweede “Responsible Supply Chain Forum”, dat een uitgebreide discussie biedt over de verbetering van de kwaliteit van de supply chain, de duurzaamheid van de industrie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.

“TSMC heeft haar geavanceerde technologische capaciteit snel opgevoerd om haar klanten te helpen een wereld op te bouwen waarin alles met elkaar verbonden is en de berekeningen overal om ons heen plaatsvinden”, aldus TSMC Chief Executive Officer Dr. C.C. Wei. “We zijn dankbaar voor de partners in de toeleveringsketen die ons ondersteunen bij het versterken van ons technologisch leiderschap en onze uitmuntende productie. We hopen met hen mee te blijven groeien op een duurzame manier en samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen”.

“Onze oprechte dank aan alle leveranciers die nauw hebben samengewerkt met TSMC om de producten, technologieën en diensten te leveren ter ondersteuning van onze capaciteitsuitbreiding en nieuwbouw in 2019”, aldus J.K. Lin, TSMC’s Senior Vice President of Information Technology and Materials Management & Risk Management. “Met het oog op de toekomst willen we graag hand in hand blijven werken met onze leveranciers, terwijl we ons voorbereiden op de volumeproductie van ons 5-nanometer-proces”.

Daarnaast heeft TSMC haar “Excellent Performance Award” uitgereikt aan 14 uitmuntende leveranciers van apparatuur, materialen en facilitaire diensten als erkenning voor hun bijdragen.

ASM International N.V. is één van de zeven apparatuurleveranciers die de “Excellent Performance Award” van TSMC gewonnen heeft. De prijs werd aan ASM uitgereikt door de heer J.K. Wang, Senior Vice President Advanced Fab Operations, tijdens het TSMC Supply Chain Management Forum 2019 in Taiwan.

De award werd door ASM ontvangen als erkenning voor de technologische samenwerking met TSMC. Tijdens de uitreiking heeft TSMC drie punten toegelicht die hebben bijgedragen aan de toekenning van de award aan ASM.

1) Uitstekende ontwikkelingsondersteuning.

2) Voortdurende inspanningen ter verbetering van de productiviteit.

3) Uitstekende leveringsondersteuning op de productieplatform.

“Namens ASM en al onze medewerkers bedank Chuck del Prado, CEO en President van ASM International, TSMC voor hun erkenning door deze gewaardeerde prijs”. “Onze samenwerking met TSMC is van strategisch belang voor ASM. Wij richten ons voortdurend op het bevorderen van onze toonaangevende technologie, waaronder ALD en Epitaxy producten en processen ter ondersteuning van onze technologische samenwerking met TSMC”.

De TSMC “Excellent Performance Award” zijn uitgereikt aan 14 uitmuntende leveranciers van apparatuur, materialen en facility service leveranciers als erkenning voor hun bijdragen:

Applied Materials, Inc. – Technology Collaboration

ASM International N.V. – Technology Collaboration

ASML – Production Ramp Support

Ebara Corporation – Excellent Performance in CMP Equipment

Lam Research Corporation – Production Ramp Support

Tokyo Electron Limited – Production Ramp Support

Teradyne Inc. – Technology Collaboration

KANTO-PPC Inc. – Quality Collaboration in Chemical Material

Merck Group – Excellent Performance in Precursor Material

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. – Technology Collaboration in Lithography Material

SUMCO Corporation – Excellent Performance in Silicon Wafer

Taiwan Specialty Chemicals Corporation – Technology Collaboration in Specialty Gas Material

Fu Tsu Construction Co., Ltd. – Excellent Performance in Civil Construction

United Integrated Services Co., Ltd. – Excellent Performance in Facility Construction

TSMC is ‘s werelds grootste toegewijde IC-foundry. TSMC houdt jaarlijks het Supply Chain Management forum om waardering te tonen voor de steun en bijdragen van hun leveranciers en om uitmuntende leveranciers van apparatuur en materialen te erkennen.