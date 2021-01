Door de coronacrisis zijn organisaties afgelopen tijd nog afhankelijker geworden van data en IT-technologie. Veel bedrijven weten dat ze AI moeten inzetten om op korte en lange termijn te groeien, aldus BrainCreators, specialist in digitale inspectie op basis van Artificial Intelligence-technologie. BrainCreators uit Amsterdam doet vijf AI-voorspellingen voor 2021.

Wat zijn er voor trends?

1. Augmented Intelligence voor medewerkers: steeds vaker worden beslissingen genomen en acties uitgevoerd met beperkte menselijke tussenkomst. Bedrijven blijven komend jaar investeren in op AI-gebaseerde oplossingen die medewerkers ondersteunen in hun werk. Met name visuele inspectietaken worden geautomatiseerd voor meer effectiviteit.

2. Een overvloed aan data: AI gaat in 2021 rijkere datatypes, zoals pointclouds, laser, LiDAR en grote sensornetwerken gebruiken. Dit zorgt voor een meer ‘multimediaal’ landschap. Zo kunnen meer verbanden worden gelegd om gerichter te reageren op complexe gebeurtenissen.

3. De opkomst van intelligente automatisering: nu organisaties meer op afstand werken ziet het management dat de toegevoegde waarde van AI-technologie vooral zit in intelligente automatisering. Dat maakt het mogelijk om menselijke kennis over te nemen en taken te leren uitvoeren. Automatiseringstechnologieën ontwikkelen zich in een hoog tempo en hebben steeds meer impact.

4. Verklaarbare AI als belangrijk onderwerp: nu het overheidsbeleid op AI wordt aangescherpt en ethische omgang met data in opkomst is, komt er nieuwe en aangepaste regelgeving. Er moet goed worden omgegaan met systemen waarvan het gedrag niet altijd letterlijk verklaard kan worden.

5. Verschuiving naar edge AI: in veel situaties worden AI-toepassingen lokaal op apparaten toegepast. Daarom komen er steeds meer hybride vormen van cloud en edge toepassingen. AI op edge devices is in opkomst vanwege privacy, beveiliging en latency overwegingen.