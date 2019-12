Arnout Damen wordt de nieuwe CEO van Damen Shipyards Group. Tegelijkertijd schakelt het scheepsbouwbedrijf over naar een divisiestructuur om de markt effectiever en efficiënter te kunnen bedienen.

Arnout Damen neemt het stokje over van René Berkvens, die al meer dan dertien jaar de CEO van Damen Shipyards Group is. “We zijn René zeer erkentelijk voor zijn inzet als topman van ons bedrijf”, aldus Kommer Damen. “Onder zijn leiding is Damen uitgegroeid tot een wereldwijd opererende, toonaangevende speler. We zijn dan ook blij dat hij zijn kennis, netwerk en ervaring voor het bedrijf blijft inzetten ter voorbereiding op zijn toetreding tot de Raad van Commissarissen”.

Logische transformatie

Arnout Damen bereidt zich al jaren voor op de overstap naar CEO. De afgelopen negen jaar was hij lid van de Raad van Bestuur van de groep, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en commerciële zaken.

In zijn nieuwe functie als CEO is zijn eerste prioriteit de verdere implementatie van de divisiestructuur. “De voorbereidingen hiervoor zijn al enkele maanden aan de gang. Vanaf 1 januari schakelen we officieel over”, legt Arnout uit. “Damen staat bekend als een innovatief en dynamisch bedrijf dat zeer nauw samenwerkt met zijn klanten. Dat willen we graag zo houden. Met de groei van de afgelopen jaren is de overstap naar een divisiestructuur logisch geworden om dicht bij de verschillende markten te blijven en onze leidende positie op het gebied van kwaliteit, digitalisering en duurzaamheid verder uit te bouwen”.

Arnout Damen draagt zijn huidige functie, Chief Commercial Officer, over aan Jan-Wim Dekker.