Het MKB Datalab, onderdeel van Jheronimus Academy of Data Science (JADS), hielp onlangs zijn 100e projectpartner – ingenieursbureau QING – met een data-project; een mijlpaal die het succes van de formule aantoont. Het MKB Datalab koppelt studenten Data Science aan bedrijven om ze binnen kortlopende, concrete dataprojecten een stap verder te helpen.

De missie van het MKB Datalab is om een brug te slaan tussen de datawetenschap en de wensen en behoeften van het midden- en kleinbedrijf. Hoewel een digitale transitie juist kleine bedrijven enorm vooruit kan helpen, is het voor hen vaak lastig om een eerste stap te zetten. MKB Datalab heeft in de afgelopen drie jaar een grote diversiteit aan MKB-bedrijven geholpen, van bakker tot orgelbouwer en van ambulancedienst tot ICT-bureau.

Veranderende mindset

“Elk project dat we afronden, verandert de mindset van onze partners”, vertelt Maaike Blok, een van de projectmanagers bij MKB Datalab. “Ondernemers raken er steeds meer van overtuigd dat ze data-gedreven moeten gaan werken. Het is ook interessant om te zien dat bedrijven die we nu spreken meer digitaal ontwikkeld zijn dan bedrijven die we drie jaar geleden spraken. Deze trend zal in de toekomst alleen maar versnellen. Onze rol is om bedrijven te helpen zich op die toekomst voor te bereiden.”

QING

De 100ste partner is QING, een bedrijf van high-tech ingenieurs. Hun focus ligt op het ontwikkelen van oplossingen voor de verpakkingsindustrie, door het toepassen van state of the art technologieën zoals AI en Simulatie. QING Operations Manager Barry van Bakel legt uit: “Wij waren op zoek naar een samenwerkingspartner met kennis over data. Tijdens onze zoektocht kwamen we het JADS MKB Datalab tegen en werden we vooral aangetrokken door het woord ‘academy’. Het idee van een groep universitaire studenten die met een frisse blik naar de data kijken, sprak ons aan.”

Wat hield het project in? Barry van Bakel: “Studente Valérie heeft gewerkt aan een fictieve casus, die sterk leek op een van onze eigen contracten. Een soort speeltuin dus. Het doel van het project was om het automatiseringsproces van een bepaalde verpakkingsmachine een niveau hoger te brengen. We bleken enorm veel te kunnen doen met de data die de machine genereerde. Dit was precies wat we wilden: een verkennend onderzoek met een frisse blik.”

Kennis en ervaring uitwisselen

“Groot voordeel van samenwerken met het MKB Datalab is de mogelijkheid om met specialisten samen te werken en kennis en ervaring uit te wisselen”, zegt Van Bakel. “Ook de laagdrempelige aanpak beviel ons. Je spreekt van tevoren af hoelang het project gaat duren en wat de kosten zijn. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Dat is veel lastiger als je in zee gaat bijvoorbeeld een consultancybureau. Het MKB Datalab is een ideale partner om een overzichtelijk dataprobleem aan te pakken of om een gevoel te krijgen bij een bepaald vraagstuk.”