Arnhem is dé pioniersstad voor waterstofmobiliteit. Regionale organisaties ontwikkelen diensten en producten rondom waterstof voor een schonere wereld. Gemeente Arnhem en provincie Gelderland bijvoorbeeld, willen meer dan 90 waterstofvoertuigen in en om Arnhem laten rijden met het project H2-Drive. En er gebeurt meer. Zo ontwikkelt het Arnhemse bedrijf HyMove waterstofbussen én laat deze al rijden op verschillende buslijnen in Nederland.

HyMove ontwikkelt waterstofbrandstofcelsystemen voor toepassingen in het openbaar vervoer. Ook ontwikkelen ze deze systemen voor touringcarbussen, bestel- en vrachtwagens en als zelfstandige energievoorziening. Jan van Beckhoven, commercieel manager van HyMove: ‘Ons eerste doel is om het Nederlandse openbaar vervoer zoveel mogelijk te verduurzamen en daarbij samen met studenten van de HAN nieuwe kennis op te doen over rijden op waterstof. Nu richten we ons vooral nog op de ontwikkeling en inzet van waterstofbussen, zoals de twee die op dit moment voor passagiersvervoer op de Veluwe rijden. We gaan steeds een stap verder in het verduurzamen van ons openbaar vervoer.’