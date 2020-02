Arnhem wil dé waterstofstad worden

Arnhem is dé pioniersstad voor waterstofmobiliteit. Regionale organisaties ontwikkelen diensten en producten rondom waterstof voor een schonere wereld. Neem het project H2-Drive waarmee de Gemeente Arnhem en provincie Gelderland meer dan 90 waterstofauto’s in en om Arnhem willen laten rijden. En er gebeurt meer. Zo racen studenten van de HAN Automotive opleiding al 10 jaar mee aan dé duurzaamheids-challenge van Europa: de Shell Eco-Marathon in Londen. Aldus persinformatie van H2-Drive, een initiatief van gemeente Arnhem en provincie Gelderland.

De Shell Eco-Marathon is dit jaar van 27 juni t/m 3 juli. De winnaar is het team dat de meeste kilometers op zo min mogelijk brandstof kan rijden met een zelfgebouwde waterstofauto. De hoofdprijs is een geldbedrag om de auto verder te ontwikkelen. Het beste resultaat dat het HAN-studententeam Hydromotive in de afgelopen 10 jaar haalde, is de derde plaats van vorig jaar. Met een verbruik van 692 kilometer op 1 liter brandstof (omgerekend naar benzine) werd deze podiumplaats bereikt. Ter vergelijking: dit is de afstand van Groningen tot Maastricht en terug!

Gedreven studenten

Dit jaar doen 16 tweedejaars Arnhemse studenten aan de challenge mee. Zoals Wilco Geutjes, die pr-manager is namens het team. “Ik heb specifiek voor het Hydromotive-project gekozen, omdat je een jaar lang met één team heel veel leert. We doen alles zelf: de commerciële en technische kant. Dat maakt dit project zo mooi! Mij interesseert het commerciële gedeelte meer: ik neem de organisatie van evenementen en het enthousiasmeren van partners op me.”

Twee docenten begeleiden het project een jaar lang, onder wie Selma van Loon. “Dit project trekt studenten aan die gedreven zijn en iets extra’s uit zichzelf willen halen. Ze doen meer dan een standaard schoolproject, leren buiten de lijntjes te kleuren en zien dit project als een extra uitdaging. Vanaf de eerste week geef ik studenten veel begeleiding. In de laatste week pakken ze intussen zo veel aan dat zij mij vertellen wat ik moet doen!”

Ook Geutjes vindt het een mooi project om aan mee te doen. “Je leert superveel en het versterkt je cv. Je wordt compleet losgelaten in de keuzes die je maakt: dat is leuker dan een probleem dat al vaker is opgelost. Je leert hier veel over samenwerking, verantwoordelijkheid nemen, initiatief nemen, keuzes durven maken en projectmatig werken. In vergelijking met universiteiten hebben wij een mindere theoretische mindset, maar vooral een praktische. Hierdoor gaan we gewoon dingen uitproberen, in plaats van dat de focus ligt op berekeningen maken en onderzoeken. Natuurlijk doen we dit ook, maar we pakken eerder die 3D-printer of een blok hout en we gaan het proberen. Zo zijn we van een voertuig van piepschuim naar een echte stevige wagen van koolstofvezel gegaan.”

Combinatie van techniek en commercieel

Alle studenten zijn verbonden aan de HAN Automotive opleiding. Hier leren ze alles over het ontwerpen, testen, managen en produceren van een wegvoertuig. Geutjes: “De combinatie van techniek en commercieel omschrijft de Automotive opleiding goed. De opleiding is van een hoog niveau, vanwege de raakvlakken met wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Het is een enorme bèta-opleiding. Toch leer je ook veel van de commerciële kant van de branche.” Docent Selma van Loon: “We leiden onze mensen ook op voor een toekómstige automobielbranche, waar onderwerpen als duurzaamheid steeds meer aan bod komen.”

Waterstof is zo’n voorbeeld van duurzaamheid. Op de HAN zijn er vele projecten die met waterstof werken. Zo leren studenten wat waterstof is en om waterstof in de gemeenschap toe te passen. Wilco Geutjes: “Waterstof is milieuvriendelijk en makkelijk in gebruik, vooral met tanken. Momenteel heeft waterstof echter nog een kleine rol: vooral bij de particulieren is er nog veel winst te behalen. Een groot deel van de totale logistiek (personenvoertuigen, vrachtverkeer, bussen) moet naar mijn mening uiteindelijk richting waterstof gaan.”

Selma: “De HAN brengt met dit project de kennis van waterstof over op de branche in de regio. Dit doen onze studenten met hun stage en minor. Ik hoop dat zo’n balletje meerdere kanten op gaat rollen. Nu wordt waterstof nog niet breed genoeg uitgedragen. Het mooiste zou zijn als het net zo groot wordt als elektrisch rijden, of misschien wel groter!”

Spannende week

Geutjes kijkt vooral uit naar het podium op 3 juli. “Het gaat zeker een spannende week worden. Van onze eigen auto kunnen we een goede inschatting maken van wat ons verbruik zal zijn. Vooral wat de concurrent doet wordt spannend.” Docent Selma kijkt het meest uit naar het teamgevoel: “Het is zo mooi om te zien dat iedereen een collectief verantwoordelijkheidsgevoel heeft en we er samen voor kunnen gaan! Natuurlijk is het alleen maar mooier als daar een podiumplek bij is, maar ik ben blij als we daar straks als één groep staan.”