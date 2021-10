Een ‘disruptieve verandering voor het concept smart industry’, zo kondigde Arjan Ester zijn start-up Spearteq eerder al aan. Ester kan zich er met zijn compagnon Raoul Diederen fulltime op gaan richten, nu hij onlangs is teruggetreden als ceo bij Aebi Schmidt. Bij dat bedrijf, dat onder andere strooimachines en veegmachines produceert, was Ester dertien jaar in dienst. ‘In die tijd hebben we veel mooie dingen gedaan. Aebi Schmidt is van puur een machinebouwer veranderd in een solution provider. Ook hebben we vormgegeven aan een circulair businessmodel, als ultieme vorm van servitization. Ik kijk daar met trots op terug.’

Servitization.

Dienstverlening toevoegen aan een maakproduct. Ester krijgt er naar eigen zeggen energie van, en stopt die energie nu in Spearteq. De start-up gaat volgens Ester dienen als online platform voor oem’ers die laagdrempelig met servitization aan de slag willen. ‘Spearteq bundelt, standaardiseert en ontsluit. Het platform gebruikt bestaande technologie en biedt gestandaardiseerde producten voor dienstverlening aan op abonnementsbasis. Denk bijvoorbeeld aan een SLA (service level agreement, red.): een bedrijf neemt die maandelijks bij ons af en heeft er verder geen omkijken naar. Ook niet naar updates, want die verzorgen wij.’

Er zijn volgens Ester genoeg oem’ers die meer willen met servitization. ‘Maar het ontbreekt ze vaak aan de mankracht en tijd. Los van de investeringen die een servitization-strategie vraagt. Met Spearteq nemen we die drempels weg; via ons platform kan een bedrijf snel met eigen diensten aan de slag. Dat bespaart kosten en versnelt het proces.’

Aan Spearteqs pakket van in totaal zo’n vijftig dienstverleningsproducten wordt momenteel gewerkt; Ester verwacht een eerste lancering in het eerste kwartaal van 2022. ‘Wel kunnen bedrijven met ons al aan de slag met een business selfie. Waar staan ze nu? Wat is nodig om de servitization-strategie vorm te geven? We beantwoorden die vragen graag – en zoeken daarvoor nog launching customers.’

Een fikse groeiambitie hebben Ester en Diederen in elk geval. ‘We zetten in op pre-sales, net als volledige ondersteuning qua technologie. Daarbij zorgt ook Raoul voor veel ervaring, die hij opdeed met transformatietrajecten voor servitization bij meerdere maakbedrijven. Samen bieden we vijftien jaar aan ervaring met servitization, waarvan de maakindustrie optimaal kan profiteren.’

De nieuwe ceo bij Aebi Schmidt is Patrick Schothuis, die voorheen bij onder andere Komatsu – producent van bouwmachines – werkte. Daarmee treedt Schothuis toe tot de RvB van Aebi Schmidt, en treft hij daar Ester. Want Aebi Schmidt definitief verlaten? Dat doet Ester niet. ‘Ik blijf als non-executive director voorzitter van de RvB van Aebi Schmidt. En geef er zo de ingezette servitization-strategie verder mee vorm. Het is fijn betrokken te blijven.’