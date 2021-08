De eerste genomineerden voor de OOM Awards 2021, de onderscheiding voor de meest actieve (metaal)leerbedrijven van Nederland, zijn bekend. Het gaat om drie bedrijven in de regio Zuid-Holland: ARCO metaal bv in Boskoop, HTC parking & security bv in Waddinxveen en Logiqs bv in Maasdijk. De nominaties voor de overige regio’s volgen nog.

De nominaties voor de OOM Awards worden bepaald op basis van het aantal bijscholingsactiviteiten door de werknemers van het bedrijf, het aantal bbl-leerlingen dat wordt begeleid en het aantal stageplaatsen dat wordt aangeboden. Na de nominatie gaat een vakjury langs bij alle genomineerde bedrijven. Deze jury komt vervolgens met een eindoordeel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Metaalunie in het betreffende district. De eerste uitreiking (Zuid-Holland) is op 24 september a.s.

De OOM Award is een initiatief van OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Ons gezamenlijke doel is het vakmanschap in de sector naar een hoger plan tillen. Bij OOM zijn ruim 14.000 bedrijven met ongeveer 155.000 werknemers aangesloten. De bestuurders van OOM zijn afkomstig van Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.