ArcelorMittal Belgium zal de CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar verminderen. Het bouwt hiervoor een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) met een capaciteit van 2,5 miljoen ton en twee elektrische ovens in de vestiging in Gent.

ArcelorMittal kondigt vandaag 28 september aan dat het een intentieverklaring heeft ondertekend met de Belgische en Vlaamse regeringen ter ondersteuning van een project van 1,1 miljard euro in de vestiging van het staalbedrijf in Gent. Het betreft de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee nieuwe elektrische ovens. Deze zullen parallel met de state-of-the-art-hoogoven werken die klaar is om afvalhout en plastics te gebruiken als alternatief voor fossiele koolstof.

“Deze investering van het grootste staalbedrijf ter wereld in Gent spreekt boekdelen. Voor North Sea Port betekent deze investering het inzetten op circulaire economie en een verdere verankering van een van de grootse werkgevers in het grensoverschrijdende havengebied. Samen met ArcelorMittal Belgium kunnen we de energietransitie in het havengebied verder aanpakken om koolstofneutraal te worden tegen 2050”, aldus Daan Schalck CEO van North Sea Port.

Steenkool vervangen

In plaats van steenkool gebruikt een DRI-installatie aardgas en uiteindelijk mogelijk waterstof om ijzererts te reduceren. Dit leidt tot een grote vermindering van de CO 2 -uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de hoogovenroute. De twee elektrische ovens zullen het ‘direct reduced iron’ (DRI) en het staalschroot smelten. Dit wordt vervolgens in de staalfabriek omgevormd tot plakken en tot eindproducten verwerkt.

3 miljoen ton CO 2 -emissies per jaar minder

Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de DRI-installatie en elektrische ovens zal verschuiven. Daarna zal hoogoven A worden gesloten die dan het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 miljoen ton CO2-emissies per jaar.

Samen met andere initiatieven zal ArcelorMittal Belgium zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de broeikasgasemissies van 848.172 auto’s die een jaar lang hebben gereden. Daardoor zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van ArcelorMittal Europa om de CO2-emissie met 35% te verminderen tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050.

Steun voor koolstofneutrale staalproductie

De steun van zowel de Belgische als de Vlaamse regering voor dit project is van cruciaal belang gezien de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofneutrale staalproductie. De goedkeuring van de Europese Commissie voor financiële steun zal ook nodig zijn.

Richting koolstofneutraal 2050

Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn werkt ArcelorMittal op drie assen:

– Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een verhoogd schrootgebruik.

– De implementatie van Smart Carbon-technologieën:

Fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof: ‘verse’ grondstoffen zullen steeds meer vervangen worden door afvalproducten, op een ecologisch en economisch haalbare manier. Het Torero-project zal afvalhout van containerparken voorbehandelen om biokool te produceren die geschikt is voor het hoogovenproces. ArcelorMittal Belgium heeft ook demonstratieprojecten lopen met plastiekafval dat in de vorm van poeder of gas in de hoogovens zou kunnen worden geïnjecteerd.

Het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen: In 2022 zal ArcelorMittal Belgium de installatie Steelanol/Carbalyst in gebruik nemen om gas uit het staalproductieproces op biologische wijze om te zetten in bio-ethanol.

CO2 afscheiden voor hergebruik of opslag (CCS).

– Waterstof: de vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof (uiteindelijk door groene waterstof wanneer die commercieel beschikbaar wordt).

Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: “Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De Europese landen nemen het voortouw, met duidelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is goed te zien dat sectoren met een grote voetafdruk ook de handen uit de mouwen steken door te investeren in innovatie om de uitstoot te verminderen en op lange termijn koolstofneutraliteit te bereiken. Deze belangrijke investering van ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen van de voetafdruk van ons land, en toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een collectieve inspanning is.”

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: “Wij geloven dat technologische doorbraken van cruciaal belang zijn om de klimaatagenda te verwezenlijken. De ambitieuze roadmap die ArcelorMittal heeft voorgesteld voor zijn site in Gent is in die zin een opportuniteit.”

Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal, verklaarde: “De aankondiging van vandaag is het derde grote decarbonisatieproject dat we in de afgelopen twee maanden hebben aangekondigd, waaruit blijkt dat we stevige stappen zetten om onze activiteiten koolstofvrij te maken en, wat cruciaal is, om in het komende decennium sneller vooruitgang te boeken. Geen van deze projecten zou mogelijk zijn zonder de steun van de overheid, dus we zijn de regeringen van België en Vlaanderen zeer dankbaar voor hun voortdurende steun bij onze overgang naar een staalproductie met netto nul CO 2 -uitstoot. De aankondiging vandaag van ons project om een DRI-installatie van 2,5 miljoen ton te bouwen, die zal bestaan naast en een aanvulling zal vormen op het Smart Carbon-traject waarin we al investeren in Gent, is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we willen en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie met netto nul CO2-uitstoot te versnellen.”