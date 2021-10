Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, kondigt vandaag aan dat Apple Inc. toetreedt tot imecs nieuwe ‘Sustainable Semiconductor Technologies & Systems’ (SSTS) onderzoeksprogramma. Het is het eerste initiatief dat het volledige halfgeleider-ecosysteem wil samenbrengen om de milieu-impact van chipontwikkeling en -productie in kaart te brengen. Dankzij zijn cleanroomexpertise is imec immers uniek geplaatst om betrouwbare modellen en data over de koolstofvoetafdruk van de halfgeleiderindustrie met zijn partners te delen; inzichten waarmee die partners dan concreet aan de slag kunnen gaan om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Chiptechnologie draagt fundamenteel bij tot onze 21e-eeuwse, digitale levensstijl. Het is de motor achter baanbrekende innovaties zoals het internet der dingen (IoT), artificiële intelligentie (AI) en cloudcomputing-toepassingen. Maar chips zijn evengoed terug te vinden in talloze ‘alledaagse’ voorwerpen – zoals auto’s, wasmachines, smartphones, enz.

De afgelopen jaren heeft de introductie van steeds kleinere, krachtigere en energiezuinigere chips ervoor gezorgd dat slimme apparaten een pak duurzamer zijn geworden. Tegelijkertijd hebben complexe chipproductieprocessen en de sterk toegenomen vraag naar halfgeleiders er echter voor gezorgd dat de ecologische voetafdruk van de halfgeleiderindustrie zelf heel wat groter is geworden; een voetafdruk die wordt gekenmerkt door een hoog energieverbruik en het gebruik van chemicaliën, schaarse grondstoffen en ultrazuiver water – maar ook door de uitstoot van broeikasgassen.

Samen met Apple voor een sneeuwbaleffect zorgen

“Heel wat ondernemingen die halfgeleiders in hun oplossingen verwerken zijn vandaag al koolstofneutraal op bedrijfsniveau. Ze hebben echter eveneens de ambitie uitgesproken om tegen 2030 hun volledige koolstofvoetafdruk tot nul te reduceren. Maar ondanks hun engagement om dat doel te bereiken, beschikken bedrijven vaak niet over de juiste gegevens om de volledige ecologische voetafdruk van de onderliggende chips te ontcijferen. En precies daar kan imec hen bij helpen. Wij hebben die data, en staan klaar om de industrie te ondersteunen met alle nodige inzichten, tools, instrumenten en cijfers”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

“Bovendien beseffen bedrijven dat ze alleen maar volledig koolstofneutraal kunnen worden als hun hele toeleveringsketen hun voorbeeld volgt. Voor dat sneeuwbaleffect willen we vandaag zorgen, samen met Apple. Ik zou de volledige halfgeleiderindustrie dan ook willen oproepen om niet aan de kant te blijven staan, maar om hier samen met ons werk van te maken. Alleen zo kunnen we de ecologische voetafdruk van het volledige ecosysteem verkleinen”, benadrukt hij.

De ecologische voetafdruk van de hele chipindustrie helpen te verkleinen

Chipmakers en toeleveranciers van over de hele wereld hebben zich de voorbije jaren sterk ingezet om chips op een meer duurzame manier te kunnen produceren. Uit onderzoek is immers gebleken dat bijna 75% van de CO2-uitstoot van een mobiel toestel kan worden toegewezen aan de fabricage ervan; en bijna de helft daarvan is het gevolg van de productie van de onderliggende chips. Tot nog toe ontbrak het echter aan een holistische aanpak om de CO2-uitstoot van de volledige halfgeleiderindustrie te kunnen verminderen.

“Daarom lanceert imec zijn ‘Sustainable Semiconductor Technologies & Systems’ (SSTS) onderzoeksprogramma”, besluit Luc Van den hove. “Het is een programma dat gebruik maakt van onze alom geprezen cleanroomexpertise. Het combineert imecs inzichten in infrastructuur, technologie en machines om de halfgeleiderindustrie te helpen haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo willen we bijvoorbeeld onze partners informeren over de milieu-impact van bepaalde keuzes tijdens de ontwerpfase van chiptechnologie. Die holistische kijk – gebaseerd op concrete en betrouwbare modellen en gedetailleerde analyses van de koolstofvoetafdruk – is wat ons SSTS-programma uniek maakt.”