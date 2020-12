‘APC by Schneider Electric’ onderscheiden voor partnerondersteuning en klantbetrokkenheid

‘APC by Schneider Electric’, een marktleider in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, is benoemd tot ‘Vendor Champion’ in de Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020. Het onafhankelijke channel-onderzoeksbureau Canalys, heeft APC (een dochteronderneming van Schneider Electric) voor het tweede jaar op rij benoemd tot EMEA Channel Leadership Champion. De Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 beoordeelt de prestaties van leveranciers en creëert tegelijkertijd een wereldwijde benchmarkstandaard voor de technologiesector, verzamelt ervaringen van partners en klanten en zet deze af tegen onder meer winstgevendheid, ondersteuning en marketing. De Champions uit het rapport, dat deze week is uitgebracht, moeten de hoogste niveaus van partnerondersteuning en betrokkenheid laten zien, terwijl ze tegelijkertijd de behoeftes ondersteunen via supply chain, communicatie, accountbeheer en relaties.

Canalys heeft APC de titel toegekend op basis van vele factoren. Hierbij zijn de kwaliteit van de technische ondersteuning, de effectiviteit van accountbeheer en het gemak van zakendoen als de belangrijkste succesfactoren genoemd. Daarnaast geeft Canalys aan dat het succes van APC ook te danken is aan het goed luisteren naar partners en het streven naar betere channel-relaties. Dit alles doet APC naast het verbeteren van het prijswinnende partnerprogramma, accountmanagementmogelijkheden, salestraining en marketingstrategie en het bieden van ontwikkeling aan partners in de belangrijkste groeigebieden.

Uitdagend jaar

“Het is een grote eer voor ons bedrijf om voor het tweede opeenvolgende jaar als ‘Champion’ te zijn betiteld in de Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020,’ zegt Rob McKernan, Senior Vice President, Schneider Electric Europe. “Voor ons prijswinnende channelteam is dit een trots moment, omdat het een uitzonderlijk en uitdagend jaar is geweest voor de sector. Dit alles laat het belang zien van innovatie, samenwerking en een benadering waarbij de partner op de eerste plaats staat.”

Een award-winning partnerecosysteem

Het nieuwe Canalys-rapport telt vier categorieën: Champions, Contenders, Growers en Stragglers, die allemaal verschillende niveaus van groei, ontwikkeling en erkenning binnen het IT-kanaal laten zien. Canalys beschrijft de matrix als een middel om de prestaties van leveranciers in het IT-kanaal te beoordelen, zowel op basis van feedback als op onafhankelijke analyse met betrekking tot strategie, investering, uitvoering en geplande initiatieven.

APC is een van de zeven leveranciers die voor het tweede achtereenvolgende jaar de status van ‘Champion’ weet te behouden, net als onze Alliance Partners HPE en Lenovo. Canalys geeft de titel aan leveranciers die een ‘uitzonderlijke prestatie’ leveren en een strategische toewijding laten zien op het gebied van channel businessmodellen.

Feedback cruciaal

Met een voortdurende focus op de ontwikkeling van zijn partnerecosysteem en het creëren van collaboratieve, vooraf geïntegreerde oplossingen, helpt Schneider Electric partners om klanten in nieuwe en opkomende markten van dienst te zijn, de winstgevendheid te vergroten en waarde toe te voegen bij klanten via vendor-agnostische, datagestuurde digitale diensten.

“We voelen ons vereerd dat we opnieuw zijn uitgeroepen tot ‘Champion’ in de Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020”, zegt David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric, Europe. “Ik wil graag al onze partners bedanken voor hun voortdurende inzet om met ons samen te werken, hun bijdragen en feedback om ons te helpen onze partnerervaring te verbeteren, en hun deskundige ondersteuning, die cruciaal is geweest voor klanten in 2020.”