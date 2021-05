Anders Invest heeft op 26 mei 2021 een 70% participatie gerealiseerd in TMS uit Werkendam. De onderneming ontwikkelt en assembleert maatwerk mechanische installaties voor toepassing in onder andere offshore wind-, maritieme- en civiele markten. TMS heeft een omzet van € 15-20 miljoen en biedt werk aan circa 25 vaste medewerkers. Het is voor Anders Invest de 22e deelneming in haar industriefonds.

TMS, opgericht in 1994, richt zich op de engineering en levering van unieke maatwerk installaties die bijvoorbeeld worden toegepast bij de aanleg van offshore windmolenparken. Denk daarbij aan paalpluggen en funderingsinstallaties voor het Franse offshore windpark bij Saint-Nazaire en speciale kranen en manipulatoren voor toepassing op schepen en civiele werken. Het klantenbestand van het bedrijf bestaat uit gevestigde (internationale) spelers die actief zijn in offshore, maritieme en civiele markten. TMS wordt door haar klanten vanaf de conceptfase betrokken bij de engineering van de speciale en afwijkende oplossingen die nodig zijn voor de steeds weer veranderende toepassingen en toenemende veiligheidseisen. Het personeelsbestand van TMS bestaat voornamelijk uit engineers. Productie van de specifieke onderdelen wordt uitbesteed aan partners, de eindassemblage vindt plaats in eigen regie. De onderneming is gevestigd in de haven van Werkendam waar het beschikt over een modern kantoor, recent gebouwde assemblage hallen en kade-faciliteiten.

Anders Invest heeft haar belang verworven van de huidige eigenaren van TMS, de heer Cees van Wendel de Joode en de heer Marco van Driel. Zij hebben TMS in 1994 opgericht en sindsdien heeft de onderneming een forse groei gekend. Medio 2020 is de directie aangevuld met de komst van de heer Jan Albert Westerbeek. Jan Albert, voorheen CEO bij IHC IQIP, heeft een groot netwerk in de industrie waarin TMS actief is. Zijn ervaring met processen en aanpalende markten zijn van grote waarde voor verdere professionalisering en uitbreiding van TMS. Het management houdt gezamenlijk een belang van 30% en blijft voor onbepaalde tijd verbonden aan de onderneming.