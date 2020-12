Anders Invest heeft een 60% participatie gerealiseerd in Leemberg Pijpleidingen en Apparatenbouw uit Zwijndrecht. Leemberg, opgericht in 1969 is uitgegroeid tot een middelgroot productiebedrijf op het gebied van leidingsystemen en skidbouw. De onderneming heeft een omzet van €20-25 miljoen en biedt werk aan ruim 150 mensen. Het is voor Anders Invest de 19e deelneming in haar industriefonds.

Leemberg is sinds de oprichting in 1969 uitgegroeid tot een middelgroot productiebedrijf op het gebied van leidingsystemen en skidbouw. Zo hielp Leemberg bijvoorbeeld Heineken bij de realisatie van haar 0.0 installatie en ontwierp en produceerde ze voor Koole Tankstorage de pijpleiding-infrastructuur voor de opslagtanks. De onderneming werkt voor haar klanten gedurende het totale traject van ontwerp, engineering, fabricage, installatie, inbedrijfstellingen en onderhoud. Na de management buy-in van het huidige management in 2006 heeft het bedrijf een goede klantenspreiding verworven en is ze actief in verschillende eindmarkten zoals voeding, chemie, industrie, scheepvaart en offshore. Door een sterke groei van het aantal markten, het aantal klanten en de omzet is er een stabiele projectenomzet onstaan met een goed resultaat. Door goed projectmanagement houdt de onderneming de risico’s beheersbaar.

De aandelen in Leemberg zijn overgenomen van de vier huidige aandeelhouders. Twee van deze aandeelhouders, André Wijbenga en Robin van Hunen, blijven minderheidsaandeelhouder en ook actief in het management van de organisatie. Naast Anders Invest treedt Joost Vulto toe als aandeelhouder en neemt tevens plaats in de directie van Leemberg. Joost heeft 25 jaar ervaring in directierollen in industrieele- en projectbedrijven, waaronder bij IHC, Driessen Aerospace en Bluewater. Joost is in het gehele overnameproces begeleid door Marktlink Fusies en Overnames. Met de nieuwe driekoppige directie is er brede expertise aan boord en samen met hen ziet Anders Invest voldoende kansen voor groei in bestaande en nieuwe marktsegmenten en middels lancering van nieuwe producten en diensten.