Anders Invest neemt meerderheidsaandeel in metaalbouwer Bincx

Anders Invest heeft een 60% participatie gerealiseerd in Bincx uit Kootwijkerbroek. De onderneming engineert, produceert en installeert stalen constructies voor utiliteitsbouw. Bincx heeft een omzet van circa € 80 miljoen en biedt werk aan meer dan 100 vaste medewerkers.

Bincx is opgericht in 2001 en inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere spelers in Nederland op het gebied van staalconstructies voor industrieel vastgoed en utiliteitsbouw in verschillende toepassingen zoals productiehallen, kantoren, scholen, logistiek vastgoed en agrarische toepassingen. De onderneming opereert vanuit productie- en assemblagehallen op verschillende locaties in Nederland. De Duitse markt wordt bediend vanuit Gronau.

Innovatief en jong

Bincx beschikt over een engineeringsafdeling, productie met CNC machinelijnen, een groot aantal mobiele kranen en eigen montageploegen. Naast montage van de stalen constructies, monteert het bedrijf eveneens prefab betonwanden en sandwich dak- en gevelelementen. De cultuur is innovatief, met gemiddeld jonge medewerkers, en er is ruimte voor nieuwe ideeën en zelforganisatie.

Het klantenbestand van het bedrijf bestaat uit gevestigde (internationale) bouwbedrijven en aannemers in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Tevens werkt Bincx met een aantal Nederlandse system-integrators die turn-key projecten opleveren in opkomende markten. Aldus Anders Invest over de nieuwe aanwinst.

Anders Invest heeft haar belang verworven van oprichter en directeur Wilco van den Brink. Van den Brink behoudt een 40% belang en zal samen met het management zich actief blijven inzetten om verdere groei te realiseren en de organisatie te professionaliseren.