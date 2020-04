Anders Invest heeft vandaag 50% van de aandelen in Topvorm Prefab uit Terneuzen verworven. De onderneming maakt al 10 jaar een snelle groei door en is een van de leidende spelers in de markt voor de productie van prefab daken voor woningen in Nederland. Topvorm realiseert een omzet van € 15-20 miljoen en biedt werk aan ruim 90 mensen. Het is voor Anders Invest de 17e investering in haar industrieportfolio.

De kernactiviteit van Topvorm is het ontwerpen en produceren van geprefabriceerde daken voor nieuwbouwwoningen. De klantenkring bestaat uit gerenommeerde bouwbedrijven die de volledige engineering en productie van de daken bij Topvorm inkopen. De onderneming heeft haar productpallet uitgebreid met de productie van dakkapellen en geprefabriceerde wanden. Topvorm beschikt over een moderne productiefaciliteit met werkstations en productielijnen waar de prefab daken en dakelementen geproduceerd worden. In de eigen zagerij worden alle onderdelen computergestuurd (CNC) op maat gezaagd.

Anders Invest heeft de helft van de aandelen in de onderneming overgenomen van de drie oprichters en directieleden Wim Timmerman, Hans Stoffijn en John Cambeen. Zij blijven de komende jaren actief als directieleden van Topvorm. Ondanks de korte termijn uitdagingen is er sprake van een groot woningtekort en zijn de lange termijn vooruitzichten voor de woningbouw goed. Anders Invest ziet dan ook voldoende kansen om samen met de directie en de medewerkers van de onderneming verdere groei te realiseren.

Nieuwe 6e kapitaalronde

Anders Invest is verder gestart met haar gebruikelijke, jaarlijkse kapitaalronde. Het richt zich met deze 6e en dit jaar relatief kleine kapitaalronde op een bedrag van tussen de € 8 en 10 miljoen. De uitdagingen rondom corona hebben uiteraard impact op de portfolio bedrijven. In combinatie met het dividend uit de bedrijven dat voorlopig in het fonds wordt gehouden beschikt Anders Invest over voldoende middelen om de bedrijven te blijven ondersteunen. Anders Invest kiest daarbij op korte termijn voor het behoud van medewerkers boven het behoud van resultaat. Met nieuwe overnames is het fonds op dit moment terughoudend.

Anders Invest heeft in de afgelopen jaren een portefeuille met 17 bedrijven opgebouwd met een goede spreiding over verschillende branches in de maakindustrie. De bedrijven hebben unieke marktposities en worden beschermd door onder andere een breed assortiment, lange klantrelaties, unieke technologie en schaalgrootte. Het risico is beheersbaar doordat het overgrote deel van de bij aanvang al conservatieve financiering flink is afgebouwd en doordat er geinvesteerd is in hoge kwaliteit management en kennis van markt en technologie.

Gemiddeld werd sinds de oprichting een rendement van circa 13% per jaar behaald.