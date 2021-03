Anders Invest heeft op 9 maart een 60% participatie gerealiseerd in IEO Transformatoren uit Breda. IEO, opgericht in 1945, produceert en verkoopt distributietransformatoren voor elektriciteitsnetwerken. De onderneming heeft een omzet van meer dan € 35 miljoen en biedt werk aan ruim 70 mensen. Het is voor Anders Invest de 20e deelneming in haar industriefonds.

IEO is sinds de oprichting in 1945 uitgegroeid tot een toonaangevend productiebedrijf op het gebied van distributietransformatoren en de enige Nederlandse fabrikant. Klanten van IEO zijn netwerkbeheerders en meetbedrijven die de transformatoren installeren en beheren, bijvoorbeeld in woonwijken, voor windmolens, zonneparken, laadstations voor elektrische auto’s en industrieterreinen. De energietransitie betekent sterk toenemende elektrificering. In Nederland en de rest van Europa is verdere uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. Distributietransformatoren van IEO spelen daarin een belangrijke rol. De onderneming beschikt in Breda over een moderne productiefaciliteit waarin de kernen van transformatoren worden gewikkeld, geassembleerd en getest. Dankzij jarenlange ervaring en continue doorontwikkeling produceert IEO transformatoren met zeer lage verliezen en hoge efficiëntie. Anders Invest heeft met haar deelneming in gAvilar reeds in 2015 ingezet op een rol in de energietransitie op het gebied van gas (zoals biogas en waterstof) en is zeer verheugd om ook aan de elektriciteitskant een relevante rol te kunnen gaan spelen.

Anders Invest heeft haar 60% belang verworven van de familie Patel die sinds 1984 als aandeelhouder verbonden is aan IEO. De familie zocht een partner met een lange termijn horizon die een rol wilde spelen bij verdere professionalisering en groei van de onderneming. De directie van de onderneming blijft ongewijzigd. Anders Invest en de familie Patel zien ernaar uit om het bedrijf verder te brengen, samen met het aanwezige sterke en kundige team.

