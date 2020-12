AMF Bakery Systems (AMF) verwelkomde Alexander Beuschlein als Midwest Regional Account Manager voor de Verenigde Staten. Beuschlein zal zich richten op het bevorderen van nieuwe klantrelaties en het versterken van productielijnondersteuning voor bestaande bakkerijklanten in speciale segmenten, waaronder ambachtelijk brood en broodjes, pizza, flatbreads, cakes, taarten, gebak en croissants.

“Het doel van Beuschlein is om AMF’s positie als bakpartner bij uitstek voor commerciële bakkerijen over de hele wereld te helpen verstevigen”, aldus Guillaume Joly, Director of Sales, VS en Canada voor de segmenten van speciale gebakken goederen. “Zijn diepgaande kennis van toepassingen op het gebied van vellen, deponeren en lamineren zal bijdragen aan het succes van het bedrijf bij het leveren van de meest optimale productieoplossingen voor bakkers die ambachtelijk brood, pizza’s, cakes en andere speciaal gebakken producten produceren.”

Beuschlein, afgestudeerd aan het Dietrich Bonhoeffer Gymnasium – Wertheim in Duitsland, is een moedertaal Duits en spreekt vloeiend Engels en Frans. Voorafgaand aan zijn verkoopfuncties bij commercieel bakken, behaalde Alex ook succes in een verscheidenheid aan klantenservice- en verkoopleidersrollen binnen de Duitse banksector.

“Mijn focus ligt altijd op de klant en zijn of haar behoeften, dus ik ben me bewust van de constante noodzaak om de eisen van de klant af te stemmen op onze interne capaciteiten en capaciteiten. Deze transparantie stelt ons in staat om klantrelaties op te bouwen waarin vertrouwen en prestatie centraal staan, die uiteindelijk zorgen voor blijvend succes voor beide partijen. Ik ben zeer toegewijd om al mijn kennis, passie en empathie in te zetten om dit doel met AMF te bereiken ”, aldus Beuschlein.

Beuschlein zal gevestigd zijn in Montreal, Canada, aangezien hij klantrelaties ondersteunt in het hele middenwesten van de Verenigde Staten.

OVER AMF BAKKERIJ SYSTEMEN

Bakkerijen over de hele wereld werken samen met AMF Bakery Systems – inclusief AMF Tromp en AMF Den Boer – voor de allerbeste unitapparatuur en complete systeemoplossingen, van mixer tot marktplaats, die activiteiten, producten en bakkerij-succes verbeteren. Met een wereldwijd bereik en lokale aanwezigheid is AMF de enige echt wereldwijde partner die complete systeemoplossingen levert die bakkerijen in staat stellen om te groeien. AMF Bakery Systems is een trots lid van de Markel Food Group.