High Tech Campus Eindhoven (HTCE) krijgt een nieuwe eigenaar. Er is overeenstemming over de verkoop van de Campus door investeerder Marcel Boekhoorn aan fondsen beheerd door Oaktree Capital Management (Oaktree); de afronding van de transactie zal rond september/oktober van dit jaar plaatsvinden. De nieuwe investeerder is vastbesloten om de Campus de komende jaren te laten groeien en veel bestaande en nieuwe huurders met een innovatie omgeving te helpen hun business te versnellen. Boekhoorn kocht de High Tech Campus in 2012 voor 425 miljoen euro en heeft het nu verkocht voor naar verluidt 1,1 miljard euro.

Al het tactische en operationele Campus management blijft de verantwoordelijkheid van het huidige HTCE Site Management team onder leiding van Jan Willem Neggers en Freek Smolders, zodat de continuïteit van alle activiteiten gewaarborgd is. “We zijn blij dat we Oaktree hebben gevonden als onze nieuwe investeerder. Oaktree heeft een diepgaande ervaring in wetenschapsparken en is toegewijd om ons te helpen HTCE naar de volgende fase van ontwikkeling te brengen,” zegt Jan Willem Neggers, Managing Director bij HTCE.

“We zijn verheugd om te kunnen investeren in HTCE, een van de beste wetenschap- en technologieparken in Europa. We zetten ons in om het park uit te breiden, een aantal van de bestaande gebouwen te moderniseren en het hightech ecosysteem verder te ontwikkelen. We zijn blij om lid te worden van de Brainport gemeenschap”, zegt Hermann T. Dambach, Managing Director bij Oaktree. Oaktree is gespecialiseerd in alternatieve investeringen, met $156 miljard aan activa onder beheer per 30 juni 2021. De firma legt de nadruk op ‘een opportunistische, waardegeoriënteerde en risicogecontroleerde benadering van beleggingen in credit, private equity, real assets, en beursgenoteerde aandelen’. De onderneming heeft meer dan 1.000 werknemers en kantoren in 19 steden wereldwijd.