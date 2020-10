AM-Flow, het in Amsterdam en Brainport Eindhoven gevestigde industriële automatiseringsbedrijf voor Additive Manufacturing fabrieken, heeft vandaag aangekondigd dat het een investeringsronde van $4 miljoen serie A heeft afgerond. AM-Flow zal de investering gebruiken om de 3D-printing industrie te versnellen en te ondersteunen door het leveren van stapsgewijze automatisering, op weg naar de Lights Out Factory van de toekomst. AM-Flow biedt AI-gebaseerde computervisie-, bewegings- en roboticaoplossingen om 3D-geprinte onderdelen te verwerken met een ongekende snelheid en efficiëntie.

De Serie-A financieringsronde werd geleid door BOM Brabant Ventures. De ronde werd ondersteund door nieuwe investeerders en de AM-sectorleiders Materialise (Leuven, België), Midwest Prototyping (Blue Mounds, VS) en Innovatiefonds Noord-Holland (Amsterdam, Nederland), evenals bestaande investeerders Miller Turner en DOEN Participaties.

CEO Stefan Rink: “We zijn verheugd onze nieuwe investeerders te mogen verwelkomen en ik wil onze bestaande aandeelhouders bedanken voor hun voortdurende steun. Dit sterke syndicaat van high-tech investeerders valideert onze aanpak en de financiering stelt ons in staat om onze oplossingenportefeuille en marktaanwezigheid uit te breiden”.

De uitdaging bij de engineering van 3D-printing productielijnen, is dat ze in staat moeten zijn om 3D-printed onderdelen te verwerken met een oneindige verscheidenheid aan geometrieën. Dit levert problemen op bij de identificatie, sortering, kwaliteitscontrole, behandeling, transport en verpakkingsautomatisering van 3D-printing. Door het toepassen van machinaal leren en een Industry 4.0 aanpak vanaf de basis, is AM-Flow in staat om vandaag de dag modulaire oplossingen te leveren voor elke stap.

Stefan Rink: “We hebben een team dat er gepassioneerd naar streeft om Additive Manufacturing in staat te stellen haar duurzaamheidsbelofte waar te maken: lokale, gedistribueerde productie. Om verdere adoptie van Additive Manufacturing te stimuleren, moet de industrie een concurrerend prijs- en kwaliteitsniveau per onderdeel bereiken en haar focus verleggen van de 3D-printer naar de AM-fabriek”.

Additive Manufacturing is vandaag de dag uitgegroeid tot een industrie van 12 miljard dollar. Klimaatverandering vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan massaproductie en wereldwijde verzending van fysieke producten. De recente impact van de Corona-crisis benadrukte opnieuw de noodzaak van lokale productie, snelle innovatiecycli en korte toeleveringsketens.

Er is geen beter moment dan nu om de groei van deze opkomende industrie aan te boren en de uitdagingen van onze tijd aan te gaan door lokaal te produceren met volledige end-to-end automatisering. Het benutten van eerdere fabrieksinvesteringen, het beperken van de arbeidskosten en het voorkomen van kostengedreven offshoring van AM-fabrieken.

Carlos Zwikker (CCO) voegt toe: “Waar we nu zijn zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van onze launching customers BMW, Shapeways, Midwest Prototyping, Oceanz, Marketiger en Materialise. We zijn enorm schatplichtig aan de visie die deze toonaangevende bedrijven met hun duurzame, slimme fabrieken uitdragen!

“AM-Flow speelt een belangrijke rol in de opbouw van het additieve productie ecosysteem in Brainport Eindhoven”, zegt Ilse Massart, Senior Investment Manager van Brabant Development Agency (BOM). “We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ambitieuze groeiplannen van AM-Flow en dat we het managementteam kunnen ondersteunen bij de internationale expansie.

“Het succes van de schaalvergroting van Additive Manufacturing als onderdeel van een end-to-end digitaal platform is niet alleen afhankelijk van de voortdurende innovatie van het drukproces zelf, maar ook van de vraag of we de grote verscheidenheid aan gedrukte componenten op een kostenefficiënte manier kunnen verwerken”, zegt Bart Van der Schueren, CTO bij Materialise. “Daarom zijn we enthousiast over het productportfolio van AM-Flow, dat een weg opent naar een kostenefficiënte schaalvergroting van het verwerkingsproces”.

Patrick Rodijk, Managing Partner bij Miller Turner, voegt hieraan toe: “We waren al een vroege seed-investeerder in AM-Flow en ondersteunen deze Serie-A investeringsronde graag, op basis van de geweldige resultaten die het AM-Flow team heeft behaald!

Steve Grundahl, CEO Midwest Prototyping, commentaar: “We zijn een partner van AM-Flow vanaf hun eerste dagen en door onze bètatesten hebben we hun vooruitstrevende aanpak gevalideerd, dat is precies wat Additive Manufacturing nodig heeft om de opmars naar een realistische toepassing in hogere volumes voort te zetten. We zijn enthousiast over de veranderingen die het al heeft gebracht in ons bedrijf en we zijn nog maar net begonnen”.