Alewijnse en DEME Group hebben voor de zevende keer in twee jaar tijd een contract getekend voor de levering van een Alewijnse virtualisatie- en visualisatie (AlViVi) platform aan boord van een sleephopperzuiger uit de vloot van DEME. Het contract illustreert de succesvolle samenwerking tussen DEME en Alewijnse op het gebied van automatisering en digitalisering. De twee bedrijven hebben de afgelopen vijf jaar inmiddels al bijna twintig projecten met succes afgerond.

Het innovatieve AlViVi is een besturingsconcept dat Alewijnse in samenwerking met DEME heeft ontwikkeld voor het sneller en efficiënter ontwikkelen en onderhouden van IT-systemen aan boord van schepen en offshore-installaties. De oplossing is gebaseerd op een centraal, redundant server systeem waarop alle baggerproces gerelateerde systemen aan boord centraal worden gevirtualiseerd en geïntegreerd. Bovendien kunnen deze systemen vanaf alle schermen op het schip gevisualiseerd en bediend worden. Het innovatieve platform vervangt 75% van de computers en keyboard, video en mouse (KVM) hardware en zorgt voor een aanzienlijke reductie van de bekabeling aan boord van het schip.

Succes

De nieuwe digitaliseringsoplossing draait inmiddels al met succes op zes sleephopperzuigers van DEME, een van de grootste baggerondernemingen ter wereld. Productmanager Johan van Rikxoort over het succes: “Het platform is snel, gebruiksvriendelijk en uitermate betrouwbaar, wat resulteert in maximale beschikbaarheid en optimale operationele zekerheid. Door het samenbrengen van meerdere systemen in één omgeving, wordt onderhoud en beheer eenvoudiger; zijn updates nog beter en sneller te testen of terug te rollen. Ook wordt de levensduur van de software langer door onafhankelijkheid van het platform en is het systeem uitermate veilig voor indringers.

Intensieve samenwerking

Alewijnse en DEME Group werken sinds 2015 intensief samen bij de automatisering en elektrische installatie aan boord van baggerschepen uit DEME’s vloot. Ook bij de nieuwste opdracht koos DEME weer voor Alewijnse, vanwege de hoge kwaliteit van service, expertise en performance en de eerdere succesvolle ervaringen op andere bagger- en offshore schepen van DEME.

Van Rikxoort: “Het toekennen van deze nieuwste opdracht is een bevestiging van onze jarenlange succesvolle samenwerking. Ook voor dit schip geeft DEME ons het vertrouwen voor het leveren van een digitaliseringsoplossing, in de vorm van een innovatief en succesvol platform voor het hosten van baggersoftware en apparatuur van derde partijen.”

“We werken intensief en prettig met elkaar samen, waarbij wij continu de uitdaging aangaan om de kwaliteit en toegepaste technieken op de DEME-schepen op een hoger niveau te brengen. Samen versterken we elkaar bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen. Door de realisatie van het nieuwste besturingsconcept kunnen wij proactief bijdragen aan de toekomstbestendigheid en de vereenvoudiging van het onderhoud en beheer van de vloot van DEME.”

Bewezen partner in dredging en offshore

Alewijnse speelt een belangrijke rol bij de automatisering en elektrische installatie aan boord van bagger- en offshoreschepen uit DEME’s vloot. De systems integrator is een bewezen partner op het gebied van dredge automation systems, dredging process solutions en dredging control systems.

Zo heeft Alewijnse aan boord van de sleephopperzuigers Lange Wapper, Nile River en Uilenspiegel de PLC refit en ontwikkeling van bagger applicaties gerealiseerd, een nieuw alarm- en monitoringssysteem geleverd voor de Nile River en een upgrade van de baggerproducten ADLS en ASTS verzorgd aan boord van de Mellina.

Ook op offshore (wind) schepen werkt DEME met Alewijnse intensief samen. Gezamenlijke opgeleverde projecten zijn bijvoorbeeld de levering en installatie van een innovatief en intuïtief vessel management systeem van het helikopterdek aan boord van het jack-up vessel Apollo, de bekabeling aan boord van kabellegger Living Stone en de ontwikkeling van twee geavanceerde QA Bolt Tension Logging systemen voor de installatie van windmolens.

DEME’s sleephopperzuigers en offshore vessels maken deel uit van een aanzienlijke vloot van schepen, een van de meest moderne en veelzijdige in de industrie. De schepen worden ingezet voor grote baggerprojecten over de hele wereld.