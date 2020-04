Alumexx zet vaart achter groeistrategie

Alumexx heeft een intentieverklaring getekend voor de overname van een branchegenoot. Dit maakte Alumexx maandag bekend. Het betreft een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor de bouw, industrie, ZZP-ers en de eindgebruiker die zich vooral richt op online sales. Alumexx noemde geen naam, maar sprak van een ‘belangrijke branchegenoot’.

Alumexx is al geruime tijd op zoek naar uitbreiding, groei en overnames. Met deze verwachte overname zal er ook strategisch een belangrijke vestiging bijkomen voor Alumexx elders in Nederland, wat ten goede komt aan de efficiëntie van de distributie en service. Daarnaast is het de intentie dat de huidige eigenaar mee over komt naar het management van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te kunnen bouwen. Naast de organische groei van de afgelopen twee jaar, zal deze overname een substantiële bijdrage aan de omzetgroei van Alumexx kunnen gaan brengen.

Snel afronden

Het streven is de overname op korte termijn af te ronden, maar in ieder geval voor 30 juni van dit jaar. De komende tijd zal de due diligence worden uitgevoerd en zal de transactie nader worden uitgewerkt. De transactie zal door middel van een combinatie van een aandelenuitgifte en cash worden voldaan. De aandelenuitgifte zal leiden tot een toename van het uitstaande aandelenkapitaal van minder dan 3%. Alumexx zal het cash-deel vanuit eigen middelen financieren en zal hiervoor geen externe financiering nodig hebben. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Wij zijn al maanden oriënterend bezig met de groei van Alumexx door middel van acquisities, en daar zal deze overname perfect binnen passen. Wij zijn blij met deze intentie overeenkomst en willen de overname zo snel mogelijk afronden. Zeker daar deze partij een professionele klantenkring heeft en ook zeer sterk is in online sales, wat een steeds belangrijkere afzetmarkt wordt voor de branche. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Alumexx is een Nederlandse producent van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de moderne productiemethoden worden gemaakt, onder meer in samenwerking met VDL in een robotstraat, kan Alumexx haar ‘kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen’ afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als bol.com, Coolblue.nl en het internationaal opererende toolstation.com.

Corona

De omzetgroei van Alumexx over de eerste twee maanden van 2020 lag ongeveer in lijn met de groei van 2019, “echter neemt deze groei vooral sinds eind maart toch af”. De omzet in het eerste kwartaal laat volgens de fabrikant “nog steeds een mooie groei zien”, maar het is nog onduidelijk hoe lang het coronavirus zal voortduren of wat de impact op de resultaten 2020 zou kunnen zijn. Alumexx verwacht vanwege de situatie geen externe financiering nodig te hebben.