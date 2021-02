Service en kwaliteit

Metesco ziet zichzelf als dienstverlener en onderscheidt zich door een snelle service die erop gericht is klanten te ontzorgen en snel op vragen in te spelen. Door de in-house kalibratiemogelijkheden zorgt Metesco ervoor dat de verhuurde apparatuur altijd gekalibreerd is en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. De overname van Metesco past goed binnen de strategie van Althen. ‘’Met de toetreding van Metesco binnen de Althen Groep kunnen wij een nog betere service leveren, omdat we naast het verkopen van producten nu ook de mogelijkheid hebben om producten voor verhuur aan te bieden, deze flexibiliteit zal onze marktpositie verder versterken’’, aldus Thijs Haselhoff, Algemeen Directeur Althen BV.

Daarnaast bieden de kalibratiefaciliteiten bij Metesco ook mogelijkheden voor de bestaande klanten van Althen Sensors & Controls. Momenteel worden de kalibraties van o.a. kracht-, druk- en inclinatiesensoren ondergebracht in Duitsland bij zuster bedrijf Althen Mess & Sensortechnik GmbH.

Meetapparatuur en instrumenten worden gebruikt voor vergelijking of vastleggen van gegevens waarbij deze waarden ondubbelzinnig moeten worden geregistreerd en vooral duidelijk zijn. Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en ad-hoc beschikbaarheid spelen een belangrijke rol en dat is waar Metesco sterk in is. Het werkgebied van Metesco Nederland B.V omvat het verhuren van meetapparatuur, het verkopen van specialistische meetapparatuur, advies, kalibratie en onderhoud inclusief metingen en inspecties op locatie. De supportafdeling van Metesco staat altijd paraat en is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar.

Van bezit naar gebruik “on demand”

Metesco Nederland zorgt ervoor dat het bezit van meetapparatuur overgaat naar gebruik. Bedrijven zoeken steeds vaker naar oplossingen waarbij (kortstondig) gemeten kan worden, zonder grote investeringen, beheer en onderhoud. Maar wel met een betrouwbaar meetresultaat en flexibiliteit in beschikbaarheid. Van bezit naar gebruik betekent altijd up-to date certificaten, geen eigen assets op de balans en “on-demand” beschikbaarheid wanneer en waar klanten dit willen.