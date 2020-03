ALTEN opent haar vijfde kantoor in Groningen.

ALTEN heeft in februari 2020 haar vijfde kantoor in Nederland geopend. Vanuit het kantoor in Groningen is ALTEN nu dichtbij haar (potentiële) relaties en medewerkers in Noord Nederland gevestigd. Naast het nieuwe kantoor in Groningen is ALTEN ook gevestigd in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Amstelveen en Apeldoorn.

ALTEN is in geheel Nederland werkzaam op het gebied van consultancy en engineering in IT en Technology. Met deze nieuwe locatie heeft ALTEN een goede uitvalsbasis gevonden om klanten in Noord Nederland van dienst te kunnen zijn. De combinatie van expertise op het gebied van Technology (Technical Software) als IT (Software & Cloud Engineering, Data & Analytics en Software Quality Services) maakt dat ALTEN een unieke speler op de markt is.

Gerard en Jonathan zijn verantwoordelijk voor de opbouw van ALTEN in Noord Nederland. Beide heren beschikken over uitgebreide kennis van en ervaring in de markt: “ALTEN is er trots op om in Noord Nederland op een prominente plaats een nieuw kantoor te betrekken. Wij stimuleren mensen en organisaties om technologie te omarmen, zodat zij de kansen die dit geeft optimaal kunnen benutten. Dit doen we door het aanjagen van innovaties, maar ook kennis te delen en technologie laagdrempelig te maken. Nu we ons nabij onze (toekomstige) klanten bevinden, hopen we dat dit mag leiden tot mooie samenwerkingen. Ook bieden we met deze locatie een mooie werkplek aan nieuwe collega’s in Noord Nederland. We hebben ambitieuze groeidoelstellingen”.

Om deze groei te ondersteunen heeft ALTEN in Noord Nederland onder andere vacatures voor: Data Engineers, (Technical) Software & Cloud engineers, Software Quality experts en Data & Analytics experts voor de: zorg, overheid, energie, maak & hightech industrie en financiële sector.