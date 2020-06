Als WinMOD Solution Partner kan Batenburg inspelen op populariteit ‘digital twins’

Batenburg Industriële Automatisering mag zich WinMOD Solution Partner noemen. De overeenkomst tussen Mewes&Partner, de leverancier van WinMOD uit Berlijn en JB Systems zoals die in 2015 werd afgesloten, is opnieuw bekrachtigd en is nu geldig voor de vier Batenburg bedrijven Beenen, Bellt, IAS en JB Systems. De overeenkomst betekent dat Batenburg Industriële Automatisering ‘WinMOD Solution Partner’ is en alle vier de bedrijven de WinMOD licenties aan hun klanten kunnen aanbieden met de bijbehorende ondersteuning.

Digital twins nemen grote vlucht

WinMOD is een merkonafhankelijke simulatietool voor toepassing in combinatie met PLC, DCS en veldbussen. Met de juiste driver kan elk merk PLC of veldbus aan een simulatie gekoppeld kan worden. Simulaties en het opzetten van ‘digital twins’ nemen een grote vlucht in de PLC en DCS besturingswereld en vinden hun toepassing in software testen, ‘virtuele inbedrijfname’ en operator trainingen. Met WinMOD kunnen dergelijke virtualisaties van een machine of procesinstallatie worden gemaakt en via een veldbus worden gekoppeld met een PLC of DCS. WinMOD heeft speciale simulatiebibliotheken voor material handling, procesautomatisering en bijvoorbeeld hydrauliek.

Vooral JB Systems heeft als één van de grootste gebruikers in de Benelux veel ervaring met WinMOD en inmiddels hebben ook Beenen, Bellt en IAS projecten met WinMOD uitgevoerd.