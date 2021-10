Onder de vlag van Anvil Industries kan BKL grotere projecten uitvoeren en meer investeren. Zo komen er in Nuenen een enorme cleanroom en ruimte voor serieproductie bij en zet de hightech toolingleverancier ook in op internationalisering. Door lokaal service en support te verlenen – en tools niet meer de hele wereld over te laten vliegen voor reparatie in Nuenen – kan het bedrijf voorts bijdragen aan de duurzaamheidsambities van klanten.

BKL gaat voor groter, schoner en duurzamer

BKL verzorgt productontwikkeling, engineering, assemblage en service voor complexe tooling, met name hijs- en hefapparatuur, in hightech industrieën als semicon en optica. Het ambitieniveau is omhooggegaan sinds het bedrijf in 2019 onderdeel werd van Anvil Industries, zegt commercieel directeur Coen Aarts. Anvil, van de Eindhovense investeringsmaatschappij VADO Beheer, omvat inmiddels zeven bedrijven: metaalbewerkers, system suppliers en leveranciers van behuizingen. ‘We waren een klein clubje in een competitieve wereld, met Anvil zitten we nu in een groep van 450 medewerkers en 100 miljoen euro omzet. Dat klinkt toch anders dan 50 en 17. Door samenwerking binnen de groep doen we nu mee in projecten waarvoor we eerder niet in aanmerking kwamen.’ Dankzij het toetreden vorig jaar van Contour Covering Technology en Contour Advanced Systems (CAS) is Anvil inhoudelijk breder geworden, vervolgt Aarts. ‘Met CAS als mechatronisch system supplier bestaan de meeste raakvlakken en bij elkaar hebben we toch vijftig engineers. Wij zijn van oudsher sterk in de semicon, zij zitten onder meer in de logistiek en renewable energy. Samen doen we al de eerste projecten voor nieuwe klanten.’ Daar kunnen ook de covering-tak van Contour of de metaalbedrijven binnen Anvil aansluiten. ‘Met engineering, frees- en plaatwerkdelen en behuizingen heb je dan een perfect project, waarbij BKL of CAS het als integrator in elkaar zet.’

Beste fit

Hoofdaannemer is idealiter het Anvil-bedrijf dat de meeste waarde toevoegt in een project, verklaart Aarts. Praktisch is dat vaak het bedrijf dat al toeleverancier is bij de betreffende klant. Voor BKL pleit dat het van alle Anvil-bedrijven de meeste ervaring heeft met het managen van complexe projecten. ‘Klopt, maar bij CAS is ook voldoende kennis aanwezig. Van renewable energy bijvoorbeeld hebben wij geen kaas gegeten. Safety is onze kerncompetentie, dus als dat in een project met behulp van risicoanalyse en -reductie moet worden geborgd, kom je bij ons terecht.’ Overigens werkt BKL voor projecten niet alleen met Anvil-bedrijven. ‘We hebben in de loop der jaren goede contacten opgebouwd met externe leveranciers. Die supply base houden we zorgvuldig in de lucht, want als je alles uit de eigen keten haalt, kijk je niet meer naar de beste fit. Dat doen wij juist wel, omdat we competitief moeten blijven. Soms kunnen de eigen bedrijven mee, soms niet en soms zijn ze niet geïnteresseerd, omdat er te veel druk op levering zit. Het huidige ramp-up scenario van ASML slurpt gigantisch veel capaciteit in de regio op. Ook bij ons. Het orderniveau voor de eerste helft van dit jaar is gelijk aan dat voor heel 2018.’

Grotere cleanroom

BKL kan met ramp-up en ramp-down, vanouds karakteristiek voor de semicon, goed omgaan. ‘Wij zijn een projectenorganisatie met een supply base die uitgebalanceerd is voor op- en afschakelen. We ontwikkelen een product, maken er een paar stuks of misschien enkele tientallen van, daarna één of twee per jaar of misschien een paar jaar helemaal geen. Tot wel 25 jaar borgen we het tpd (technisch productdossier, red.) en zo nodig doen we nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld bij end-of-life issues met componenten of voor aanpassing aan de nieuwste versie van de Machinerichtlijn (CE-markering, red.).’ Ook in de semicon-roadmap gaat BKL mee, zoals voor reinheid. ‘De eisen gaan weer naar een next level. Mocht je in het verleden producten afleveren op grade 4 en kon je dat bereiken door ze achteraf schoon te poetsen, nu gelden die eisen op onderdeelniveau. Dus moeten we vooraf de onderdelen reinigen en dan schoon monteren. Daarvoor hebben we een grotere cleanroom nodig.’ Die neemt BKL dit najaar in gebruik in een nieuwe bedrijfshal. Kansen zijn er ook in de medische markt. ‘Er wordt nu veel geïnvesteerd in medicijnproductie, bijvoorbeeld voor vaccins, en daar gaan de reinheidseisen ook omhoog. We zien cleanroomleveranciers worstelen met de inrichting van productie met automatiseringsspullen die aan die hoge eisen moeten voldoen. Vanuit de semicon snappen wij deze ontwikkeling.’

‘24/7 service is een van de pijlers voor onze groei’

Geografische marktverbreding

Geografisch werkt BKL eveneens aan marktverbreding. Het heeft een productielocatie in Brno (Tsjechië) en kan met collega-bedrijven uit de Anvil-/VADO-portefeuille meeliften naar Duitsland of Azië. ‘Bij ons staat Azië nog niet op de agenda, omdat we niet op te veel borden tegelijk willen schaken. Wel hebben we een kantoor in de VS geopend, nabij ASML in Wilton. Van daaruit gaan we hen en ook andere Amerikaanse klanten met engineering en service bedienen. Voordat we daar lokaal gaan produceren, duurt echter nog wel een tijdje. En service verlenen we nu vooral nog vanuit Nuenen.’ Dat betekent veel reizen, van BKL-medewerkers naar Wilton of van tools vanuit Wilton naar Nuenen voor bijvoorbeeld reparatie. ‘24/7 service is een van de pijlers voor onze groei. Het gaat om steeds complexere machines in productieomgevingen waar ze niet mogen stilvallen. Als dat wel gebeurt, is de vraag hoe snel we ter plekke kunnen zijn en of support niet online kan, bijvoorbeeld met virtual reality. Een bepaald type kraan kwam altijd van klanten in de VS en Azië naar Nuenen, voor het vervangen van een simpel onderdeel, en ging dan weer terug. We hebben nu manuals gemaakt waarmee medewerkers van de klant het lokaal kunnen doen. Zij waren altijd onzeker over hun verantwoordelijkheid. Wij zeggen nu dat als zij het op de juiste manier volgens onze manuals doen, de verantwoordelijkheid van BKL intact blijft.’

Olievlek

Die werkwijze sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van ASML, dat onder meer CO 2 -emissies wil reduceren. Aarts: ‘Daarbij kijken ze naar hun eigen machines, die heel veel vermogen gebruiken. Maar hun supply base, goed voor 30 tot 40 procent van het aan hen gerelateerde energieverbruik, laten ze natuurlijk niet liggen. Door hen te helpen en servicetools niet meer de wereld over te vliegen maar lokaal te laten repareren, valt voor ons omzet uit service weg. Anderzijds krijgen we aan de voorkant commitment voor nieuwe ontwikkelingen. Het eerste resultaat is een reductie van 90 procent voor het transport van die kranen. Deze zomer hebben we, als tweede supplier, een intentieovereenkomst met ASML getekend voor hun sustainability-project. We hebben al een elektrisch wagenpark en zonnepanelen op het dak en gaan ook CO 2 -emissies reduceren voor de eigen fabricageprocessen. Binnen Anvil kan dat een olievlek worden. We vinden het gaaf om daaraan te werken en er ook nieuwe business mee te genereren. Hier lopen we mee voorop.’

Meer serieproductie

Punt van aandacht blijft de sterke afhankelijkheid van ASML. ‘Risico’s reduceren doen wij al 35 jaar voor hen en het laatste decennium hebben we daarmee een enorme groei doorgemaakt. Hoewel we druk zijn met onze salesactiviteiten daar, ligt onze acquisitiefocus helemaal buiten ASML, bij andere semiconbedrijven en in andere markten, zoals automatisering en cleanroominrichting. Als er maar complexe, klantspecifieke dingen moeten worden ontwikkeld. Zo willen we van 17 naar 30 miljoen omzet groeien, onder meer door repeteerbaarheid in ons werk te brengen. Daarvoor bouwen we in Nuenen nog een nieuwe hal, met een celinrichting voor serieproductie van veiligheidgerelateerde producten.’ Ook dat past in BKL’s strategie voor duurzame groei.