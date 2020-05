Verenfabriek De Spiraal is tot dusverre niet ernstig geraakt door de coronacrisis. De salesafdeling heeft zelfs versterking gekregen en ontdekte een toename in de vraag van Nederlandse klanten die hun afhankelijkheid van levering uit China willen verminderen. De Spiraal produceert duizenden typen technische veren voor industriële ondernemingen uit diverse sectoren. Commercieel directeur René Spoelder: “We krijgen méér orders, maar wel kleinere. April liet hetzelfde productievolume als vorig jaar zien, maar wat mei, juni en juli gaan doen is nog volstrekt onzeker.”

Spoelder heeft gedaan wat iedere goede ondernemer in crisistijden doet of zou willen doen: de kosten beheersen en snel nieuwe marktkansen benutten. Van de honderd voltijdbanen heeft hij zo’n 10 procent geschrapt: een groot aantal flexibele krachten zijn weg, tevens vroeg hij drie ouderen een half jaar niet te werken, mede ook voor hun eigen gezondheid. Tegemoetkoming in de loonkosten of andere overheidssteun heeft De Spiraal tot dusverre niet nodig. “We hebben genoeg vet op de botten.”

Drie nieuwe jonge honden voor acquisitie

Opmerkelijk is dat drie nieuwe krachten zijn aangenomen op de salesafdeling. Spoelder: “Het zijn jonge honden die puur met acquisitie bezig zijn. Zij bellen bijvoorbeeld klanten die ooit bij ons vertrokken. Het blijkt dat sommige van die oude klanten, die eerder vanwege de lagere prijzen overstapten naar een Chinese toeleverancier, tijdens de lockdown in China wekenlang niet konden produceren wegens een gebrek aan technische veren.”

“Met een tweede Europese leverancier ben je minder afhankelijk van Chinese leveranties”

Volgens Spoelder overwegen deze bedrijven nu om veren bij De Spiraal in te kopen. “We hoeven niet honderd procent te leveren, twintig procent is ook al een slimme strategie. Met een tweede Europese leverancier ben je minder afhankelijk van Chinese leveranties. Ik begrijp dat die klanten hun kosten willen drukken om de winstgevendheid op peil te kunnen houden. Maar wij willen en kunnen niet leveren tegen Chinese prijsniveaus. Zonder het behalen van een gezonde marge is dat onmogelijk.”

Reuzenveren onder gebouwen

Een andere kans die De Spiraal door de crisis versneld benut, is de verkoop van bepaalde typen veren die het bedrijf niet zelf produceert, zoals gasveren en schotelveren. Deze worden gemaakt door een van de andere fabrieken van de Zweedse Lesjöfors Group, waartoe De Spiraal sinds mei 2019 behoort. “Onze nieuwe salesmedewerkers zetten die producten nu in de Nederlandse markt. Dat is bellen en nog eens bellen. Een mooi voorbeeld van een Fins product dat wij nu verkopen, is een veer van polsdikke draad, 40 tot 50 millimeter dik, die ze gloeiend heet om een staaf wikkelen, daarna in olie afkoelen en tot slot een warmtebehandeling geven. Met dergelijke reuzenveren kunnen ze gebouwen aardbevingsbestendig maken. Je vindt ze ook in grote afsluiters in de olie- en gasindustrie, en in skiliften.”

Webshop door crisis sneller in de lucht

Lesjöfors Group bood nog een synergie-optie die Spoelder vanwege de coronacrisis versneld liet uitvoeren: levering van producten aan bestaande klanten via een webshop. De Zweden beschikten reeds over een standaard voorraadprogramma en De Spiraal heeft deze webshop in zeer korte tijd op haar eigen website geïmplementeerd. Is het geen risico dat klanten via de webshop een product bestellen, met nét de verkeerde specificaties, en dat ze evengoed moeten bellen of mailen? Spoelder: “Dat is juist een kans. Die klant zal in zo’n geval dan contact met ons zoeken om het probleem op te lossen. De veer moet sterker, langer, of van een ander materiaal. Daar vinden we altijd een oplossing voor. We hebben veel kennis en we leveren binnen een week het product met de juiste specificaties. En de volgende keer bestelt die klant gewoon in één keer via de webshop.”

Geen gebruik van ABN AMRO uitstelregeling, maar toekomst blijft onzeker

Zijn onderneming heeft gekozen om geen gebruik gemaakt van het door ABN AMRO Lease aangeboden uitstel van betaling voor de leasetermijnen tot september 2020. De financiële situatie is sterk, mede vanwege de inbedding in het Zweedse moederbedrijf. Of dat de komende periode anders wordt, weet Spoelder niet. “Wat mei, juni en juli gaan doen, is nog volstrekt onzeker. Niemand die daar wat zinnigs over kan zeggen. Alles hangt af van het verloop en de duur van de lockdown en of er een tweede golf van de pandemie volgt.”

Verenfabriek De Spiraal in Haaksbergen ontwikkelt en produceert sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog duizenden soorten technische veren en industriële draadproducten. De productennamen eindigen op ‘veren’ en hebben voorvoegsels als trek, torsie, stempel, schotel, klok, druk, draad, borg en blad. Het machinepark is zeer geavanceerd en de kennis over materialen en mogelijkheden is groot. De Spiraal levert aan onder meer de foodsector, machinebouw, de agro, de luchtvaart, de fietsindustrie en de medische sector. Van de productie gaat 20 procent naar het buitenland. De Spiraal zette vorig jaar 14 miljoen euro om.