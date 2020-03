Als Duitse mega-opdracht doorgaat, moeten Thales en toeleveranciers groeien

Damen Shipyards en hightech bedrijf Thales hebben goede kans de grootste opdracht uit hun geschiedenis binnen te halen. Het Duitse parlement moet nog akkoord gaan, maar als dat het geval is, kunnen de bedrijven aan de slag met een klus van de Duitse marine: de bouw van vier fregatten (MKS-180), goed voor een totaalomzet van 5,3 miljard euro. Hoeveel omzet dat voor Thales als onderaannemer betekent, wil woordvoerder Job van Harmelen niet kwijt. Duidelijk is dat er vele miljoenen gemoeid zijn met de ontwikkeling, bouw en service van de elektronische systemen en radars die het bedrijf voor de schepen gaat leveren.

Als de opdracht definitief wordt binnengehaald, vormt dat de afronding van een lang, complex en kostbaar aanbestedingsproces. ‘We zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest. Die tijd is nodig om de klant aan te tonen dat wij aan alle requirements konden voldoen, niet alleen voor de ontwikkeling en bouw, maar ook voor de service van de systemen die tientallen jaren moeten meegaan’, aldus Van Harmelen.

Zo’n grote klus vergt vanzelfsprekend veel extra personeel. De opdracht levert voor circa 250 van de 1.600 werknemers van Thales in Hengelo tien jaren werk op. De afgelopen drie jaar heeft het bedrijf in Nederland 250 mensen per jaar aangenomen. ‘Daar moet je dan wel de uitstroom van aftrekken, met name van mensen die met pensioen zijn gegaan. In Nederland hebben we nu, inclusief de flexibele schil, ongeveer 2.200 mensen in dienst. Daarmee zijn we gegroeid, hetzelfde geldt voor onze vestigingen in Duitsland.’ Gaat de opdracht door, dan is verdere groei nodig.

Veel van het werk zal worden uitgevoerd in Duitsland: Thales legt plusminus 70 procent van het werk neer bij de Duitse dochteronderneming en bij Duitse toeleveranciers. Veel toeleveranciers hebben tijdens het aanbestedingstraject reeds hun inbreng geleverd. Thales is bezig de supply base op de inzet nader voor te bereiden. Meer details wil Van Harmelen daarover niet kwijt.

De te bouwen fregatten zijn 155 meter lang en kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld anti-piraterijmissies of het opsporen van onderzeeboten. Thales gaat dezelfde AWWS-systemen (Above Water Warfare Systems) leveren, die het ook levert voor M-fregatten van de Koninklijke Marine en voor twee fregatten van de Belgische marine. De nieuwe Duitse fregatten moeten omstreeks in 2027 in de vaart komen.

De kogel is nog niet door de kerk. Concurrent German Naval Yards, dat de aanbesteding verloor, heeft bij de rechter bezwaar aangetekend tegen de gunningsbeslissing. Voorts moet het Duitse parlement dus nog instemmen. Het is niet bekend hoeveel tijd daarmee gemoeid is.