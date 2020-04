Allseas heeft van Aker BP een contract gekregen voor het verwijderen en afvoeren van meerdere topsides en jackets uit het Valhallgebied in de Noorse Noordzee. Het contract is de laatste gunning die Aker BP in gang heeft gezet in het kader van de kaderovereenkomst die in 2017 met Allseas werd gesloten voor het transport, de installatie en de verwijdering voor het olieveld van Valhall.

De werkzaamheden omvatten het verwijderen en afvoeren van het boorplatform (DP) 5.950 t topsides en 4.350 t jacket, en het productie- en compressieplatform (PCP) 10.900 t topsides en 9.500 t jacket van het Valhall complex, plus de 1.100 t Hod topsides en 3.500 t jacket van het aangesloten Hod veld, 13 km naar het zuiden.

Allseas’ heavy lift schip Pioneering Spirit zal de werkzaamheden uitvoeren tussen 2021 en 2026. De waterdiepte op het veld is ongeveer 70 m. De voorbereidingen voor het platform zijn gepland om later dit jaar te beginnen en door te gaan tot in het hefseizoen 2021.

Daarnaast heeft Aker BP een beroep gedaan op de mogelijkheid om het Valhall Quarters Platform (QP) jack en het 2/4-G jack op het Ekofisk-veld, 24 km ten noorden van het Valhall-complex, te verwijderen en op te ruimen. Deze optie was gekoppeld aan de toekenning van de 2017 award voor de verwijdering van de QP topsides, die in juni 2019 door Pioneering Spirit werd verwijderd.

De QP topsides was de eerste van de drie oorspronkelijke structuren (QP, DP, PCP) in Valhall die werd verwijderd in het kader van de modernisering van het Valhall-veldcentrum door Aker BP. Hod wordt op afstand bediend vanuit Valhall en was het eerste onbemande platform in de Noorse sector van de Noordzee toen de productie startte in augustus 1990.