Allseas verwerft schip voor diepzeemijnbouw in samenwerking met DeepGreen

Allseas heeft het voormalige ultra-diepwaterboorschip “Vitoria 10000” aangeschaft voor de ombouw tot een verzamelvat voor polymetalenknollen. Het schip is 228 m lang, 42 m breed en biedt plaats aan 200 personen.

In samenwerking met DeepGreen Metals Inc. ontwikkelt Allseas een diepzee-inzamelsysteem voor mineralen om op verantwoorde wijze polymetaalknollen van de oceaanbodem te recupereren en naar de oppervlakte te brengen voor transport naar de wal. De knobbeltjes bevatten hoogwaardige nikkel-, mangaan-, koper- en kobaltspecifieke metalen die nodig zijn voor de bouw van elektrische voertuigbatterijen en technologieën voor hernieuwbare energie.

Het schip zal worden omgebouwd om plaats te bieden aan het opvangsysteem voor loodsknollen dat momenteel door Allseas wordt ontwikkeld. Als voormalig boorschip is haar configuratie goed geschikt voor aanpassingen die de inzet op zee mogelijk maken van een 4,5 kilometer lange stijger die momenteel door Allseas wordt ontwikkeld. Nadat de knooppunten zijn verzameld en naar de wal zijn gebracht, worden ze verwerkt met behulp van een door DeepGreen ontwikkelde metallurgische flowsheet.

De strategische overname van het schip is een belangrijke mijlpaal voor het partnerschap, dat gebruik maakt van de wereldwijd toonaangevende offshore-engineeringcapaciteiten van Allseas om DeepGreen’s missie voort te stuwen om de metalen die nodig zijn voor een duurzamere toekomst met minder impact op het milieu en de maatschappij te verkrijgen.

“Allseas is verheugd om betrokken te zijn bij de exploratie van de diepe oceaan voor deze belangrijke metalen” zegt Allseas Founder en President Edward Heerema. “De verzameling van polymetaalknollen in de diepzee vertegenwoordigt een nieuwe grens en een nieuw spannend hoofdstuk in de geschiedenis van Allseas. Met onze offshore-expertise en ons innovatief vermogen kunnen we creatieve technische oplossingen voor deze nieuwe industrie ontwikkelen”.

Allseas verwacht dat het schip medio 2021 operationeel zal zijn voor het verzamelen van loodsknobbels.

“Het feit dat partners als Allseas hun technische uitmuntendheid en passie inbrengen om deze industrie op gang te brengen, maakt ons, en de industrie, erg gelukkig”, aldus DeepGreen Chairman en CEO Gerard Barron.

“De groene overgang zal honderden miljoenen tonnen nikkel, koper en kobalt vergen, en ons onderzoek toont aan dat oceaanpolymetaalknollen de samenleving kunnen voorzien van deze kritieke mineralen tegen een fractie van de milieu- en sociale gevolgen die gepaard gaan met de winning op het land”.

In samenwerking met ‘s werelds meest vooraanstaande oceaanwetenschappers voert DeepGreen momenteel het grootste geïntegreerde onderzoeksprogramma ter wereld uit om de impact van het verzamelen van knobbeltjes van de oceaanbodem volledig te begrijpen. Naast het genereren van nieuwe wetenschappelijke kennis over de Stille Oceaan, zullen de inzichten uit dit onderzoek Allseas in staat stellen om technologische oplossingen te ontwerpen die de milieu-impact van het verzamelen van nodules tot een minimum beperken.