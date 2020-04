Afgelopen maand heeft Alfen, specialist in slimme energieoplossingen, het Tradecloud Supply Chain platform uitgekozen om hun supply chain management de komende jaren te optimaliseren. Met het Tradecloud platform worden orders vanuit het ERP systeem bij Alfen automatisch gedeeld met leveranciers en leveranciers bevestigen deze orders weer via een portal of direct via een ERP integratie.

Beide partijen zijn enorm verheugd met deze nieuwe samenwerking, omdat zowel Alfen als Tradecloud duurzaamheid, innovatie en procesoptimalisatie hoog in het vaandel hebben staan. Dit is een grote stap op weg naar de digitale zelfsturende supply chain.

Voor Alfen is het voornaamste verwachte resultaat van het gebruik van het Tradecloud platform:

Significant minder orderadministratie

Nog hogere leverbetrouwbaarheid

Deze maand zal het project gestart worden met een kick-off meeting met het projectteam, waarna de technische en functionele wensen van Alfen worden vastgelegd. Deze worden verder uitgewerkt en getest tijdens de implementatierondes, waarbij ook de eerste leveranciers worden betrokken. De verwachting is dat Alfen met de eerste leveranciers al na de zomer 2020 live kan gaan met de module Orders (inclusief Workflow, Communicatie en Analytics).

Aangezien het relatief eenvoudig is de overige leveranciers ook aan te sluiten, zullen tegen het eind van 2020 vrijwel alle leveranciers van Alfen aangesloten zijn, hetzij via de portal of via een directe integratie. Dan zal de supply chain dus vrijwel compleet geautomatiseerd verlopen en is Alfen goed voorbereid op de verdere groei die het bedrijf verwacht te maken in de komende jaren.

“Alfen maakt een enorme groei door. Door gebruik te maken van het Tradecloud platform krijgt Alfen nog meer grip en controle op het orderproces met leveranciers. De communicatie met leveranciers wordt verder vereenvoudigd en het order- en bevestigingsproces wordt geautomatiseerd.”

Tradecloud levert een cloud-based supply chain platform waarbij je met behulp van verschillende modules (Orders, Leveringen, Forecasts, Item Management, Facturen) het hele purchase-to-pay proces kan automatiseren. Met slechts één interface kunnen vele leveranciers aangesloten worden.