Von Gahlen in Zevenaar heeft het grootste project in zijn 48-jarige geschiedenis onderhanden. Het gaat om de bouw van hot cells voor het Amerikaanse Shine Medical Technologies. Von Gahlen opereert in een nichemarkt en wordt wereldwijd geprezen om zijn loodafschermingen voor medische isotopen, radioactieve atomen voor de diagnostiek en behandeling van ziekten. Recentelijk kreeg het bedrijf in aanwezigheid van koningin Máxima de prestigieuze Koning Willem I Prijs in de categorie mkb, voor innovatief ondernemerschap.

Alex Duiker van Von Gahlen wil dat elke stap in het bedrijfsproces klopt

Voor die grote miljoenenopdracht voor Shine Medical Technologies – een ‘supercel’, een bank van tien hot cells – waren ook twee Amerikaanse partijen in de race. Eén zat op slechts twee uur rijden van Shine Medical Technologies in Janesville, Wisconsin. Mensen van Shine zijn welgeteld één keer in Zevenaar geweest. Daarna moest alles vanwege de coronacrisis online.

Managing director Alex Duiker staat met zijn broer Jaap aan het roer bij Von Gahlen: ‘We waren al langer met Shine in contact. Ze hebben een vernieuwende manier bedacht voor isotopenproductie, die flexibeler is en minder radioactief afval oplevert, en kwamen met veel specifieke eisen en wensen voor de hot cells. De twee Amerikaanse bedrijven en wij kregen ieder een betaalde engineeringsopdracht: werk in drie maanden tijd een conceptueel ontwerp uit en maak er een offerte voor. We werkten intensief met Shine samen, alleen door partnerschap kom je tot de beste oplossingen. We hebben er veel tijd en energie in gestopt. Vorig voorjaar gaven we via beeldbellen onze eindpresentatie.’ Na een week liet Shine weten dat ze het voorstel uit Zevenaar indrukwekkend vonden en dat Von Gahlen de engineering en productie kon gaan doen. Naast de technische excellentie gaven het team, de manier van samenwerken en de onderlinge communicatie de doorslag, aldus de Amerikanen. ‘De klik is er, partijen voelen elkaar goed aan’, aldus Alex Duiker.

Aanwaaien

Von Gahlen (tachtig medewerkers) heeft er inmiddels een productiehal in Zevenaar bij gehuurd. ‘We zijn gewend aan grote, projectmatige opdrachten. De rest van onze business moet echter ook doorgaan.’ Von Gahlen werkt weliswaar in een nichemarkt, maar er is zeker concurrentie, benadrukt Duiker. ‘Zo’n grote opdracht komt niet zomaar aanwaaien. Shine had eerst andere ideeën en wilde daarvoor een supplier in de VS zoeken. We zijn echt jarenlang in contact gebleven. Tussen het hebben en niet-hebben van een opdracht zit een groot verschil, we moesten rustig afwachten. Voor iedere opdracht, groot of klein, moeten we ons best doen. Er zijn niet enorm veel concurrenten, maar we komen elkaar wel overal weer tegen.’

Beide broers namen het bedrijf in 2016 over van hun vader. Die had het op zijn beurt in 2002 met twee compagnons gekocht van de oprichter. Deze nam in 1973 het Nederlandse filiaal van het Duitse Von Gahlen over, vandaar de naam. Het verhaal gaat dat decennia geleden een klant vroeg naar een loodbescherming. Het bedrijf besloot vervolgens zich toe te leggen op die markt en werd van een doorsnee productiebedrijf een sterk kennisgedreven bedrijf, met eigen engineering.

‘We leveren bewezen ontwerpen met slimme innovaties van nu’

Von Gahlen bouwt nu productiefaciliteiten voor nucleaire geneeskunde en radiofarmacie voor onder meer ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven, en produceert ook loodcontainers voor de veilige verzending van isotopen. De verkoop, engineering, productie en assemblage gebeurt in de hoofdvestiging in Zevenaar. Verder zijn er verkoop- en servicekantoren in de VS en Duitsland.

Sterk merk

Alex Duiker werkte na een studie bedrijfskunde onder meer bij wat nu Visma Software is en kwam tien jaar geleden in het bedrijf. Zijn broer Jaap werkte er toen al. Alex zit vooral aan de commerciële kant en Jaap meer op de interne processen. ‘Mijn vader heeft een sterk merk neergezet en een goede naam opgebouwd, wij willen er een nog beter en mooier bedrijf van maken. Wat we doen, moet aansluiten bij de vraag van de markt, we willen dat mensen hier met plezier werken. We leveren bewezen ontwerpen met slimme innovaties van nu. Innovatie is belangrijk, maar betrouwbaarheid en kwaliteit zijn het allerbelangrijkste. Productie en toediening van radioactieve geneesmiddelen moet 100 procent veilig zijn, voor medewerkers en patiënten.’

Von Gahlen produceert de onderdelen en halffabricaten van lood zelf en werkt ook veel samen met bedrijven uit de regio, bijvoorbeeld specialisten in staalconstructies of rvs-boxen. Tijdens de ontwerpfase van een project voor een eindklant is er veel overleg met toeleveranciers, over de wensen, over de maakbaarheid en optimalisatie. ‘In de hotcellen zitten bijvoorbeeld ook specifieke manipulatoren, robotarmen, waarvoor we al jarenlang samenwerken met een Amerikaanse toeleverancier. We vergroten onze kennis door steeds weer uitdagende projecten met klanten en toeleveranciers te doen.’

De uitdaging is om als middelgroot bedrijf wereldwijd te leveren op zo’n hoog kwaliteitsniveau, aldus Duiker. ‘“Jullie zijn eigenlijk een multinational in het klein”, zei iemand laatst tegen me. We willen verder groeien in engineering, in kwaliteitsmanagement, in service, zodat elke stap bij ons klopt. We groeien waar nodig in aantal medewerkers en kijken ook hoe we met hetzelfde aantal mensen meer kunnen doen.’

Supertrots

Het aantrekken van goede jonge aanwas is niet eenvoudig gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat was ook een belangrijke reden voor Von Gahlen om mee te dingen naar de Koning Willem I Prijs voor innovatief ondernemerschap. ‘We willen dat onze mensen zich nog meer realiseren wat voor bijzonder bedrijf wij zijn en welke toegevoegde waarde wij hebben, in de regio en wereldwijd. Iedereen is supertrots dat de jury ons verkozen heeft uit de vele genomineerde ondernemingen.’

Net voor de coronacrisis gingen alle medewerkers met partners nog met de bus naar Amsterdam, naar een hot cell-project in het VUmc dat pas was opgeleverd. ‘De klant vertelde wat ze met onze faciliteit doen en waarom het zo belangrijk is. Zij moeten iedere dag hun isotopen kunnen leveren, anders kunnen scans en therapie voor onder meer kankerpatiënten niet doorgaan.’

Von Gahlen heeft inmiddels klanten in ieder werelddeel. Alex Duiker ging in het najaar van 2019 nog naar China om de markt te verkennen, maar ja, toen ging eerst daar en vervolgens hier de boel op slot. Het bedrijf is volop bezig met mooie projecten voor de toekomst. De supercel van klant Shine Medical Technologies in Wisconsin moet in 2022 draaien. Hetzelfde Shine is de laatste tijd volop in de pers omdat het ook een Europese productielocatie wil bouwen: Groningen is één van de kanshebbers. Wellicht bieden die plannen ook nieuwe kansen en dan een stuk dichter bij huis.

Gregory Piefer, ceo van Shine Medical Technologies, kijkt terug op 2020 en op zijn toekomstige investeringen in Europa. Groningen is in concurrentie met een andere locatie in Europa.en een andere locatie in Europa.