Systeemintegrator Alewijnse en Jan De Nul Group hebben een langlopend servicecontract getekend voor de complete bagger- en offshorevloot van Jan De Nul. Het contract is in 2020 van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar.

Daarbij is Alewijnse een van de voorkeursleveranciers voor het onderhoud van de navigatie, communicatie en automatiseringssystemen, inclusief de bijbehorende elektrische diensten en materialen tijdens de duur van de overeenkomst.

Hoge kwaliteit en lage risico’s

Met het aanbieden van geavanceerde technische oplossingen levert Alewijnse een bijdrage aan de hoge kwaliteit en lage risico’s van de projecten van Jan De Nul. De Alewijnse in-house producten, de bewezen baggeroplossingen (AlViVi, ADLS & ASTS) en de robuuste hardware en geavanceerde software bieden maximale voordelen op het gebied van milieu, veiligheid, productiviteit en betrouwbaarheid. De inzet van de eigen engineeringsdiensten de productie van consoles en kasten in Nederland, Roemenië en Vietnam leveren daarbij extra besparingen op voor de klant.

Met dit strategische service partnerschap kunnen we onze toeleveringsketen optimaliseren en zo onze activiteiten verder verbeteren en de kosten voor het beheer van onze vloot verminderen, Tom Maes, Manager Electrical and Automation Department @ Jan De Nul Group

Goede samenwerking met Jan de Nul Group

Alewijnse kreeg de opdracht voor het service contract dankzij haar uitgebreide kennis en ervaring in combinatie met de goede samenwerkingsrelatie met de Jan De Nul Group. Beide bedrijven werken al jarenlang samen bij de levering van vergelijkbare systemen aan boord van diverse nieuwe sleephopperzuigers (TSHD’s) en offshore schepen uit de vloot van Jan De Nul, waardoor Alewijnse erg vertrouwd is geraakt met de ontwerpfilosofie en projectuitvoering van de rederij.

Pieter Vosselman, account manager bij Alewijnse, is erg blij met de opdracht: “We zijn er trots op dat we dit service contract hebben gekregen en het bevestigt onze goede relatie met Jan De Group. We zetten onze brede expertise op het gebied van correctief onderhoud graag in om een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van onze klanten. We kijken daarom uit naar een verdere goede samenwerking in de toekomst.”