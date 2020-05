AKOS gaat PDEng-studenten UT koppelen aan bedrijven in en rond Apeldoorn

Onlangs is AKOS als partner voor het Professional Doctorate of Engineering (PDEng) programma gekozen door de Gemeente Apeldoorn en de Universiteit Twente (UT). Door deze samenwerking speelt AKOS als industrieel ontwikkelpartner de komende anderhalf jaar een belangrijke rol in het introduceren en neerzetten van het PDEng-programma bij bedrijven in en rond Apeldoorn. Tegelijkertijd biedt dit kansen om de samenwerking met vaste en potentiële klanten van AKOS en een belangrijke technologische kennisinstelling te versterken. Juist nu tijdens de corona-crisis krijgt innovatie veel aandacht om als bedrijf toekomst bestendiger te kunnen zijn. Bovendien is daar vaak meer tijd voor, omdat andere zaken even op een lager pitje staan. Voor bedrijven is dit dus hét moment om naar de toekomst te kijken!

Opzetten PDEng-programma Apeldoorn

Het PDEng-programma is een tweejarig Post-Masterprogramma waarbij de focus ligt op een technologisch ontwerp voor een vraagstuk uit de praktijk. De UT biedt al jaren diverse PDEng-programma’s aan waarmee innovatie binnen het bedrijfsleven vorm krijgt. De Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie het vestigingsklimaat binnen de regio te verstevigen en het bedrijfsleven te stimuleren bij kennisgedreven innovaties. De Gemeente Apeldoorn heeft aan de UT gevraagd om aan deze ambitie een bijdrage te leveren.

Over PDEng

Met PDEng kunnen engineers zich specialiseren in de richting van Robotics, Civil Engineering, Energy & Process Technology, Business & IT of Maintenance. Deelnemers werken betaald aan een complex vraagstuk vanuit het bedrijfsleven, gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwerpen van een nieuw product, systeem of het innoveren van een proces, waarbij de looptijd van het project minimaal een jaar is. Dit vindt bij voorkeur plaats in en bij bedrijven waar R&D en technologische innovatie een belangrijke rol spelen. Een PDEng-er kan starten met het programma door te solliciteren op een PDEng-opdracht. AKOS ondersteunt de UT ook in de werving van de juiste kandidaat. De PDEng-kandidaat kan zowel op de loonlijst van het bedrijf als op de loonlijst van de UT komen, en biedt ook de mogelijkheid om talentvolle medewerkers die reeds in dienst zijn bij het bedrijf via een parttime constructie de opleiding te volgen.

Kansen in de regio

Inmiddels hebben diverse technische bedrijven hun interesse en de behoefte aan kennisgedreven innovatie al duidelijk uitgesproken. In en rond Apeldoorn gaat het met name om thema’s zoals de energietransitie, productietechnologie, cleantech, digitale transformatie, veiligheid en cybersecurity. De inzet van PDEng-ers geeft bedrijven de kans multidisciplinair ontwerponderzoek uit te voeren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om universitair opgeleid technisch personeel te interesseren en te binden. Als Industrial Development Partner is AKOS gewend om met bedrijven in gesprek te zijn over technologische kennisvraagstukken en de invulling van posities met de juiste kandidaten. De dienstverlening van AKOS sluit daarom goed aan bij het vervullen van deze rol.

Programmamanager PDEng

AKOS is al actief in gesprek met bedrijven om innovaties te inventariseren. Mariska de Roo geeft dit vorm vanuit haar rol als Consultant en Programmamanager PDEng bij AKOS. In het concretiseren van de PDEng-opdracht werkt zij nauw samen met de UT. De Gemeente, UT en AKOS hebben zich als doel gesteld om 20 PDEngplekken binnen anderhalf jaar te realiseren.