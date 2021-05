Airbus verwacht nog steeds dat de markt voor commerciële vliegtuigen zich tussen 2023 en 2025 zal herstellen tot het niveau van voor de COVID, onder aanvoering van het single-aisle segment. Daarom geeft het bedrijf zijn toeleveranciers een update van zijn productieplannen, zodat zij de nodige investeringen kunnen plannen en de capaciteit en productiesnelheid op lange termijn kunnen veiligstellen, in lijn met het verwachte herstel.

“De luchtvaartsector begint zich te herstellen van de COVID-19-crisis”, aldus Guillaume Faury, CEO van Airbus. “De boodschap aan onze leveranciersketen geeft zichtbaarheid aan het hele industriële ecosysteem om de nodige capaciteiten veilig te stellen en klaar te staan wanneer de marktomstandigheden daarom vragen. Parallel daaraan transformeren we ons industriële systeem door onze aerostructures set-up te optimaliseren en onze productiefaciliteiten voor de A320-familie te moderniseren. Al deze acties zijn in gang gezet om onze toekomst voor te bereiden.”

Productie aantallen:

A320 Family: Airbus bevestigt een gemiddeld A320 Family productietempo van 45 vliegtuigen per maand in Q4 2021 en roept leveranciers op zich voor te bereiden op de toekomst door een vast tempo van 64 tegen Q2 2023 veilig te stellen. Vooruitlopend op een aanhoudend aantrekkende markt vraagt Airbus de toeleveranciers ook om een scenario van een tempo van 70 tegen Q1 2024 mogelijk te maken. Op de langere termijn onderzoekt Airbus de mogelijkheden voor tarieven tot 75 in 2025.

A220-familie: Momenteel ongeveer vijf toestellen per maand vanuit Mirabel en Mobile, maar het is bevestigd dat dit aantal zal stijgen tot ongeveer zes in het begin van 2022. Airbus voorziet ook een maandelijks productietempo van 14 tegen het midden van het decennium.

A350-familie: Momenteel met een gemiddeld productietempo van vijf per maand, dit zal naar verwachting stijgen tot zes in het najaar van 2022.

A330-familie: De productie blijft op een gemiddeld maandelijks productietempo van twee per maand.

Airbus beschermt zijn vermogen om zich verder aan te passen naarmate de markt evolueert.