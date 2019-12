Airbus en TU Delft werken samen aan duurzame luchtvaart

Mijlpaal in luchtvaart

De overstap naar duurzame energie wordt de volgende grote transitie in de luchtvaart. Traditioneel kunnen vliegtuigen niet op waterstof vliegen, omdat de vleugels te klein zijn voor de hoeveelheid brandstof die daarvoor nodig is. In de Flying-V is dit misschien wel mogelijk. Het slimme ontwerp zou daarom wel eens ‘een mijlpaal in de luchtvaart’ kunnen zijn.

Wordt het vliegtuig ooit gebouwd? Sowieso niet voor 2040, verwacht Reckzeh. En het hangt van ontwikkelingen in de luchtvaart af of de Flying-V echt grote voordelen gaat brengen ten opzichte van huidige vliegtuigen, die ook steeds zuiniger worden. “Maar het is het zeker waard om te onderzoeken. Dit kan een mooi voorbeeld zijn van de manier waarop we samenwerken. Airbus kan niet alles zelf doen, maar we kunnen wel helpen met onze expertise om dit concept verder te brengen.”

Aanwezig tijdens de bijeenkomst: Daniela Lohwasser, HO Airbus Research & Technology Elisa Garcia-Diaz, Head of Research & Technology Cooperations Daniel Reckzeh, Senior Manager Research & Technology Programme / CTO Henri Werij, Dean of the Faculty of Aerospace Engineering Kawtar Meyrignac Bouri, Assistant to the HO Airbus Research & Technology Rinze Benedictus, Professor Aerospace Materials & Structural Integrity

De rol van Airbus zal ook veranderen, voorspelt hij. Het gaat niet alleen om een technische oplossing. Een vliegtuig dat op waterstof vliegt moet ook veilig zijn, de infrastructuur van vliegvelden moet worden aangepast en de nieuwe duurzame brandstoffen moeten beschikbaar zijn. “Dit is een uitdaging die veel groter is dan alleen het bouwen van een radicaal nieuw vliegtuig. De hele luchtvaart moet veranderen en Airbus moet hierin het voortouw nemen en de richting aangeven.”

De R&D naar volledig duurzame vliegtuigen moet vandaag starten. “Om in 2040 een disruptief vliegtuig te hebben, moeten we vandaag beginnen en besluiten welke richting we op gaan: vliegen op waterstof, synthetische kerosine of een mix daarvan. Voordat je een radicale innovatie hebt, is zomaar 20 jaar voorbij.”

Het streven naar een duurzame luchtvaart staat centraal bij de TU Delft. Decaan Henri Werij riep in zijn oratie ‘Let’s start the clear sky revolution’ op om de lucht- en ruimtevaart voor eens en voor altijd duurzaam te maken. Airbus deelt deze missie. Het staat ‘buiten kijf’ dat we deze uitdaging moeten aangaan, zegt Reckzeh.

TU Delft

Voor de TU Delft ligt eveneens een belangrijke rol weggelegd in deze revolutie, besluit Reckzeh. De universiteit is zowel sterk in luchtvaarttechniek als onderzoek op het gebied van hernieuwbare energie. De combinatie hiervan is cruciaal voor het komende decennium. “De TU Delft kan hier de rol van belangrijke hub in het academische landschap spelen. Airbus kan niet samenwerken met 100 universiteiten, we hebben sterke spelers nodig zoals Delft die zelf belangrijke ontwikkelingen in gang kunnen zetten.”

“Om echt disruptief te zijn, moeten we samenwerken. De TU Delft heeft de competenties en juiste mindset in huis. Dat is de reden waarom we hier naartoe komen.”

Bron: TU Delft