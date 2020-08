TRUMPF heeft een oplossing ontwikkeld die het leven van de machineoperators gemakkelijker maakt door hen te helpen bij het sorteren van plaatdelen uit een lasersnijmachine. De Sorteergids maakt gebruik van een AI-oplossing om te identificeren welk onderdeel de operator van de machine heeft verwijderd en geeft alle benodigde informatie weer op het scherm. Dit omvat informatie zoals bijvoorbeeld de volgende stap in de procesketen. De Sorteergids verbetert de efficiëntie op het raakvlak tussen de lasersnijmachine en de intralogistiek, vooral wanneer het gaat om platen met onderdelen uit meerdere verschillende orders. Het helpt de machineoperators om hun workflows te optimaliseren, bijvoorbeeld door alle onderdelen van één order in dezelfde kleur op het scherm te markeren. Tegelijkertijd stelt het de operator in staat om de status van de machine in de gaten te houden bij het werken aan de palletwisselaar – en, als optie, zelfs het interieur van de machine in de gaten te houden. Dat maakt het voor de operator gemakkelijker om snel te reageren op eventuele problemen die zich voordoen. De sorteergids registreert automatisch elk onderdeel in het systeem wanneer het wordt verwijderd. Hierdoor is het niet meer nodig om het aantal onderdelen opnieuw te controleren en het aantal onderdelen in het besturingssysteem handmatig bij te werken. De digitaal geregistreerde gegevens in het controlesysteem geven dus de werkelijke productievoortgang in real time weer. De operator kan in één oogopslag zien welke onderdelen klaar zijn voor verdere verwerking en waar hij eventueel de postproductie moet starten. Het resultaat is een hogere productiviteit op dagelijkse basis en een efficiënter algemeen gebruik van de lasersnijmachine.

Beeldbewerking die leert van gegevens.

De Sorteergids werkt met behulp van kunstmatige intelligentie. Het bestaat uit een camera en een industriële PC uitgerust met intelligente beeldverwerkingssoftware. Het neurale netwerk detecteert welke onderdelen de operator van de machine al van de plaat heeft verwijderd. In tegenstelling tot conventionele beeldverwerkingstechnieken kan dit netwerk worden getraind en verbeterd op basis van de gegevens die continu worden verzameld. Bovendien dient de database om in de toekomst verdere optimalisatiemogelijkheden voor gebruikers te ontsluiten. De Sorteergids is momenteel beschikbaar op systemen met TruTops Fab of TruTops Boost software.