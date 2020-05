Voor inzet in de Benelux heeft het toonaangevend waste-to-productbedrijf Renewi zijn eerste voertuigen uit een serie van 200 DAF trucks in ontvangst genomen. De internationaal opererende afvalrecycler wil met zijn vlootvernieuwing de milieu-impact van het wagenpark nóg verder verlagen. Naast de lage Total Cost of Ownership en de technologische vernieuwingen van de trucks en de jarenlange onderlinge samenwerking, koos Renewi voor DAF vanwege de grote opbouwvriendelijkheid van de chassis. Anderhalf jaar geleden leverde DAF ook al 250 trucks aan Renewi.

De 200 DAF CF trucks die besteld zijn, vinden hun weg naar de Nederlandse en Belgische vestigingen van Renewi. Het gaat daarbij om 193 bakwagens, die worden voorzien van verschillende opbouwen. Het merendeel van de chassis wordt uitgerust met een achterlader met kraakperssysteem, maar de order omvat ook bakwagens die een portaal- of haakcontaineropbouw krijgen of direct achter de cabine een kraan voor het legen van ondergronds containers. Voor die laatste toepassing is gekozen voor de nieuwe 10 tons vooras, die extra laadvermogen biedt. De order telt verder een serie van 7 CF trekkers. Deze gaan in de Benelux rijden met kipper-opleggers en met trailers met ‘walking floor’ voor het afvoeren van restafval.

Samenwerking van tientallen jaren

Renewi en DAF vertrouwen al vele tientallen jaren op elkaars expertise. Niet alleen maakt DAF gebruik van de diensten van Renewi voor het duurzaam scheiden van restproducten, ook bestaat de 2.400 voertuigen tellende vloot van de waste-to-product onderneming goeddeels uit trucks van DAF. Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi: “Wij vinden het als onderneming uiterst belangrijk om ook onze eigen ‘ecologische voetafdruk’ zo laag mogelijk te maken. De voertuigen van DAF ondersteunen onze ambitie om zo weinig mogelijk emissies uit te stoten.”