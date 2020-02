Aerobotic Tech Team Twente brengt Malawi in kaart met drones voor levering van medicijnen in getroffen gebieden

Aerobotic Tech Team Twente (A3T), het jongste studententeam van de Universiteit Twente, gaat een zelfgebouwde drone inzetten voor ontwikkelingshulp in het Afrikaanse land Malawi. Op verzoek van Transport4Transport, een non-profit organisatie die fietsambulances levert aan ontwikkelingsdorpen, brengt het Twentse team de omgeving van deze dorpen in kaart. Het team gaat van 9 tot 17 mei naar Malawi.

De kaarten die Transport4Transport momenteel gebruikt zijn verouderd. Bovendien zorgt de hevige wateroverlast in Malawi ervoor dat de omgeving voortdurend verandert onder druk van het wassende water. Veel huizen zijn in de afgelopen jaren weg gespoeld en ergens anders weer opgebouwd. De vernieuwde kaarten helpen ontwikkelingsorganisaties als Transport4Transport om meer dorpen te lokaliseren en meer mensen te bereiken met (nood)hulp.

Naast het beter in kaart brengen van Malawi, zet het Twentse droneteam zich ook in voor de levering van medicijnen in getroffen gebieden. Hiervoor gaat het team testvluchten maken met een nieuw te ontwikkelen drone. Deze drone krijgt een frame van carbonvezel en krijgt kantelbare rotoren. Met deze kantelrotors is het mogelijk om verticaal op te stijgen en vervolgens horizontaal te vliegen met de efficiëntie van een vliegtuig (zie render).

Drone-educatie

Om de ontwikkelingshulp met drones op de lange termijn tot een succes te maken, is het belangrijk dat de inwoners van Malawi om kunnen gaan met de drones. Het Twentse team start daarom ook met droneworkshops in Malawi. De workshop wordt ontwikkeld in samenwerking met Space53 en is onderdeel van een meerjarenplan waarin het eindproduct een drone is die door lokale mensen gemaakt en onderhouden kan worden.

Crowdfunding

Aerobotic Tech Team Twente (A3T) heeft uw hulp nodig om deze projecten in Malawi tot een succes te maken. Het team is daarom een crowdfundingscampagne gestart.