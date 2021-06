Aebi Schmidt, dat onder meer strooimachines en veegmachines produceert, breidt de productie op de locatie in Holten uit. De nieuwe assemblagelijn, bedoeld voor de SK660-veegmachine, zal in september klaar zijn. De machine wordt nu nog gemaakt bij Aebi Schmidt in Zuid-Duitsland, maar vanwege toegenomen drukte is op die locatie geen plek meer en is er daarom binnen het bedrijf verhuisd. Binnenkort vindt de productie van de SK660 – die op een truckchassis wordt gemonteerd – plaats in Overijssel. Arjan Ester, ceo van Aebi Schmidt Nederland en België, ziet ernaar uit. ‘Ons bedrijf heeft naast Holten meerdere productielocaties, verspreid over Duitsland, Zwitserland en Polen. Toch is bewust voor Holten gekozen: hier hebben we onder andere de kennis van de vrachtwagenaanpassingen en -opbouw voor dit voertuig. Daarnaast speelt mee dat we in Holten ervaren zijn waar het gaat om productie-efficiëntie.’

Juist dat laatste kwam goed van pas, zegt Ester. Meer vierkante meters komen er voor Aebi Schmidt in Holten immers niet bij, in plaats daarvan moest de locatie het bestaande proces opnieuw inrichten voor de benodigde ruimte voor de productie van de SK660. Peter Krook, head plant Netherlands bij Aebi Schmidt, noemt het een optimalisatieslag. ‘We hebben de productielijn voor strooimachines compleet opnieuw ingericht en zijn daarbij van zestien naar twaalf stappen gegaan. Enkele stappen bevatten nu meer werklast; de doorlooptijd is verkort, maar de takttijd is hetzelfde gebleven. Daarnaast hebben we ruimte gewonnen met de verhuizing en de complete herinrichting van het magazijn, waarbij meer capaciteit is gecreëerd op minder vierkante meters.’

Met de uitbreiding van de productie komen er in de toekomst zo’n 25 arbeidsplaatsen in Holten bij. Dit als aanvulling op de huidige ruim tweehonderd arbeidsplaatsen die in Overijssel hun bijdrage leveren in ‘s werelds grootste zoutstrooimachinefabriek. De extra functies zijn nog niet ingevuld, vertelt Ester. ‘We zoeken nieuwe medewerkers op elk niveau, zowel qua planning, assemblage als engineering.’ Ervan uitgaande dat de arbeidsplaatsen tijdig en voldoende worden ingevuld, gaat de productie van de SK660 volgens Krook in november van start.