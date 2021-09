Advanced Farm Technologies, Inc., ontwikkelaars van robottechnologie voor boeren, heeft vandaag aangekondigd dat het een investeringsronde van serie B heeft voltooid om $ 25 miljoen op te halen om de groei van het bedrijf in aardbeienoogst en de aanpassing van zijn technologie aan het oogsten van appels te ondersteunen. De serie B-financieringsronde werd geleid door Catapult Ventures en omvatte alle series A-investeerders: Kubota Corporation, Yamaha Motor Corporation en Impact Ventures.

“Het is verheugend om de voortdurende steun en inzet van onze vroege investeerders in deze financieringsronde te hebben. Het weerspiegelt al het harde werk van ons team om onze TX Strawberry Harvester te ontwikkelen en op de markt te brengen”, aldus Kyle Cobb, President en medeoprichter van Advanced Farm Technologies. “Ons succes is ook een bewijs van onze kwekerpartners in aardbeien en appels die met ons samenwerken om creatieve manieren te vinden om automatisering in hun ranches te introduceren en ons tegelijkertijd de feedback te geven die we nodig hebben om de technologie snel te herhalen en te verbeteren.”

De Advanced Farm TX Robotic Strawberry Harvester is ontworpen om samen te werken met handmatige oogstploegen en detecteert en plukt automatisch rood, rijp fruit uit aardbeienbedden in de grond met zachte, voedselwaardige grijpertechnologie. De speciaal gebouwde machine bestaat uit meerdere, robuuste robots die bestand zijn tegen de ontberingen van buiten- en bodemomstandigheden met geavanceerde computervisie en machine learning-technologie om tot 24 uur per dag autonoom door velden te navigeren en fruit te oogsten. Het vroege marktsucces van de TX Robotic Strawberry Harvester is een veelbelovende oplossing voor de aardbeien- en appelindustrie die te maken hebben met aanhoudende uitdagingen op het gebied van arbeidsaanbod.

“Het Advanced Farm-team toonde een enorme discipline met de eerdere fondsenwerving, waardoor $ 10 miljoen een heel lange weg ging in het snel ontwikkelen en commercialiseren van zijn technologie en het creëren van de basis die nodig is om naar de markt te gaan,” aldus Rouz Jazayeri, Managing Partner van Catapult Ventures. “Met deze laatste investeringsronde kan het bedrijf zijn team en robottechnologie opschalen, met het oog op het vergroten van het marktaandeel en het aanpassen van zijn technologie voor nieuwe gewassen, om de belofte van geautomatiseerde oogst voor de 21e-eeuwse landbouw waar te maken.”

Advanced Farm zet zijn TX Robotic Strawberry Harvester-vloot in om te werken op velden in de belangrijkste aardbeienproducerende centra van Californië en heeft ‘s werelds toonaangevende aardbeientelers, waaronder GoodFarms, The Oppenheimer Group (Oppy) en Naturipe, geholpen om tienduizenden ponden vers fruit op de markt te brengen.

“We hebben het geluk dat we de kans hebben om met de beste in onze branche samen te werken en blijven onder de indruk van de praktische, praktische aanpak van Advanced Farm – een bewezen team dat voortbouwt op hun succes in het verleden om zinvolle automatiseringsoplossingen voor de landbouw te brengen,” aldus Dave Murray, Partner bij GoodFarms. “Het automatiseren van onze oogst met de Advanced Farm TX Robotic Strawberry Harvester helpt ons onze klanten te bedienen, waardoor we onze landarbeiders beter kunnen ondersteunen en onze activiteiten kunnen uitbreiden om te voldoen aan de vraag van de consument naar hoogwaardig, betaalbaar vers fruit.”

Advanced Farm Technologies ontwikkelt robottechnologie voor boeren. In 2019 werd Advanced Farm het eerste Amerikaanse bedrijf dat robotaardbeioogst op de markt bracht en vers fruit op de markt bracht met behulp van zijn innovatieve T-6-platform dat speciaal is ontworpen voor bedden op de grond. Met meer dan $ 70 miljoen aan klantverplichtingen werkt Advanced Farm aan het innoveren van zijn technologie door middel van samenwerkingspartnerschappen, waaronder een met het U.C. Davis-fokprogramma, om een volledig spectrum van geautomatiseerde oplossingen te ontwikkelen voor het oogsten van aardbeien in het veld, van plukken tot sorteren en verpakken.