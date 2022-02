De Raad van Bestuur van Koninklijke Metaalunie heeft Adriaan Vonk (41) benoemd tot directeur Dienstverlening en Branches van Metaalunie. Vonk treedt per 1 april a.s. officieel in dienst en volgt de teruggetreden directeur Bert Jaarsma op in de tweehoofdige directie. Jos kleiboer blijft directeur Beleid met daaraan gekoppeld de Metaalunie-lobby.

“Metaalunie representeert dé maakindustrie, met leden die samen ‘Nederland maken’! Een prachtige branche om voor te werken en om voor leden een verschil te kunnen maken. Ik ga, samen met Jos Kleiboer, de komende jaren hard werken aan versteviging van de belangrijke positie die Metaalunie nu al inneemt in de mkb-maakindustrie. Verder ga ik mij inzetten om de dienstverlening naar onze leden nog meer te verbeteren en verder te ontwikkelen”, zegt Vonk over zijn aanstelling.

Vonk werkt op dit moment voor Aedes, de vereniging van woningcorporaties, als manager van de afdeling Sectorontwikkeling & Professionalisering. In die rol heeft hij ruime ervaring met de dienstverlening aan leden van Aedes. Daarnaast houdt hij zich bezig met het Kennisinstituut Volkshuisvesting, het Aedes datacentrum, de Aedes benchmark en cao-zaken. Vonk heeft ook vijf jaar werkervaring bij Van Spaendonck Brancheadvies en heeft vijf jaar bij MOVISIE gewerkt.

Adriaan Vonk is 41 jaar, woont in Oosterhout (Noord-Brabant), is getrouwd en vader van twee kinderen.