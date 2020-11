Adoptie van AR vergt mature standaarden en ontwikkelingstools en snel doorpakken

Zoals beschreven in een nieuw rapport van PTC en BCG, getiteld Unleashing the Power of Data with IoT and Augmented Reality, is augmented reality (AR) nog steeds in opkomst als een belangrijke technologie om het volledige potentieel van het Internet of Thing (IoT) te benutten en te versterken. Ik zeg “nog steeds in opkomst”, omdat de industrie, ondanks het erkende potentieel, traag is geweest om AR op een zinvolle manier toe te passen. Terwijl vroege AR-systemen niet geschikt waren voor massale toepassing, biedt de snelle technologische innovatie in zowel het IoT als het AR in het afgelopen half decennium nieuwe mogelijkheden. PTC zag deze kans al in 2015 en verwierf Vuforia, een leverancier van AR, en heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van deze technologieën en de bevordering van hun strategische waarde.

Early Adopters zijn optimistisch

Volgens het rapport zei ongeveer 80% van de ondervraagde bedrijven dat ze binnen drie jaar de terugverdientijd van hun investeringen in het IoT en het AR verwachtten. Daarvan heeft ongeveer een kwart zijn investering in een jaar of minder al terugverdiend. Deze gegevens zijn enigszins vaag voor zover ze betrekking hebben op de algemene toestand van de ruimte voor de overname van het ivd. Volgens het rapport: 81% van de respondenten “gebruikt het IoT en onderzoekt ook het idee om het AR te gebruiken”, terwijl 76% van de respondenten “oplossingen voor het AR-only ontwikkelt die geloven dat er waarde zit in het toevoegen van het IoT”. Deze cijfers lijken niet te kloppen.

Hoe dan ook, de ondervraagde bedrijven zijn optimistisch over de zakelijke en strategische waarde van het IoT-AR en verwachten dat deze technologieën in de komende drie jaar de industrienorm zullen worden.

Rendement op investering

Bedrijven verwachten dus dat ze hun investering in het IoT en AR binnen drie jaar of minder terugverdienen. Zal het leiderschap van het bedrijf de voordelen overtuigend genoeg vinden om drie jaar te wachten op een positieve cashflow? Het antwoord is natuurlijk “het hangt ervan af”. Een driejarige ROI is relatief typisch voor schaalbare digitale transformatie en IT-projecten. Maar voor een AR-project dat betrekking heeft op één productlijn (AR-projecten schalen niet goed) is 3 jaar waarschijnlijk onacceptabel, tenzij het natuurlijk een strategisch product is.

Technologische veroudering.

Gezien de snelle verbeteringen in AR-hardware en -software zullen we de komende 3-5 jaar aanzienlijke vooruitgang en een verbeterde prijs-kwaliteitverhouding zien, voordat veel bedrijven verwachten AR volledig te implementeren en er winst mee te maken. Het PTC-BCG-rapport onderstreept dit punt en beveelt aan dat elke AR-oplossing wordt ontworpen met een specifieke toepassing in het achterhoofd om een goede gebruikerservaring te garanderen. Dit zorgt er echter wel voor dat de toegepaste technologie sneller en voortijdig obsoleet kan en kan ertoe leiden dat bedrijven het toepassen van AR uitstellen totdat er mature, gemeenschappelijke standaarden en volwassen softwareontwikkelingstools beschikbaar zijn.

Versnelling van de adoptie

Wat kunt u doen om de adoptie van IoT-AR te versnellen?

Inzicht in de Knowledge Gap and Organizational Learning Cycles. De neiging om coole toepassingen te ontwikkelen voor eenvoudige en herhaalbare taken leidt tot een snelle waardevermindering. Als de technicus de applicatie een paar keer heeft gebruikt, onthoudt hij de stappen en heeft de tool niet meer nodig. Veel ROI-studies lijken dit punt te verwaarlozen.

Denk aan use cases die op een andere manier kunnen worden aangepakt: training (met behulp van AR), online video, etc.

Focus op de snelle ontdekking van nieuwe kennis waar het vakgebied duidelijk baat bij heeft. Ze weten immers al hoe ze de “oude” taken moeten uitvoeren en zullen AR overbodig en opdringerig vinden.

Stimuleer de praktijk van just-in-time-training: gebruik AR om te oefenen alvorens een ingewikkelde of risicovolle taak uit te voeren.

Versnellen van de kennisverwerving. Te veel AR-toepassingen richten zich tegenwoordig op institutionele kennis, d.w.z. gebruik maken van cases die de kennis en best practices van vandaag vertegenwoordigen. Zoals het rapport aangeeft, kan de ontwikkeling van de applicatie duur en traag zijn, wat betekent dat tegen de tijd dat de applicatie wordt ingezet, in de praktijk de kennis al is geformaliseerd en gedeeld, waardoor de waarde van AR afneemt. Focus op het snel identificeren en dichten van kennishiaten. Ook hier zullen gemeenschappelijke softwareontwikkelingstools en standaardinterfaces de industrie helpen om sneller vooruit te komen.

Joe Barkai