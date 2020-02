Additive Industries opent nieuw competentiecenter in VK

Op 12 maart opent GKN Aerospace CTO Russ Dunn officieel het nieuwste Additive Industries Process and Application Center, in de buurt van Bristol in het VK. Dit centrum maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van competentiecentra voor additieve industrieën, met ook vestigingen in Eindhoven, Los Angeles en Singapore, elk met hun eigen specialisme in industriële additieve productie. De kerncompetentie van het Proces- en Applicatiecentrum in het VK en Ierland zal het ontwikkelen van nieuwe materialen en processen voor 3D-printing zijn.

Het centrum bevindt zich op het historische Filton Aerospace Park, direct in het midden van de groeiende hub voor 3D-printing die zich daar bevindt. Filton is al sinds 1910 een belangrijke productielocatie, gelegen naast Filton Airfield. Het was hier waar de Concorde in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld en geproduceerd werd. Het gebied is de gevestigde thuisbasis voor een aantal aerospace-, geavanceerde engineering- en productiebedrijven, waaronder Airbus, Rolls-Royce en GKN. Het Additive Industries-gebouw heeft eerder veel lucht- en ruimtevaartgerelateerd gebruik gehad en werd zelfs gebruikt voor blikseminslagtests. Na een volledige renovatie voldoet het gebouw aan de hoogste normen en biedt het de beste werkomgevingen voor het snelgroeiende Additive Industries-team.