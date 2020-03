Active Capital legt een miljoenenbedrag neer voor een meerderheidsbelang in Delta Coastal Services

Active Capital Company laat zich niet afschrikken door de voortrazende coronacrisis en neemt voor een miljoenensom maritiem dienstverlener Delta Coastal Services over. De Amsterdamse durfinvesteerder ziet veel groeipotentieel in het Zeeuwse bedrijf dat zich bezighoudt met zandopspuiting aan de kust, en is niet benauwd voor de gevolgen van een stagnerende economie.

De deal werd afgelopen woensdag bij de notaris beklonken, toen de virusuitbraak al voor grote maatschappelijke ontwrichting had gezorgd.

Active Capital heeft zich op dat moment ook op de nieuwe situatie beraden. ‘We hebben een reeks opties overwogen’, zegt Mels Huige, partner bij Active Capital, in een telefonische toelichting, zonder daar verder over uit te weiden. Hij laat in het midden of er gedacht is aan opschorting van de transactie. ‘Die mogelijkheid is er altijd. Maar wij hebben goede afspraken met de verkopende partij gemaakt’, luidt zijn commentaar.

Uit de toelichting valt wel op te maken dat de pandemie effect heeft op de condities van de deal. ‘Corona heeft impact op het totaal aan afspraken’, laat Huige weten. Of dat betekent dat de overnamesom neerwaarts is bijgesteld, wil hij niet zeggen. Bij het doorzetten van de deal heeft meegespeeld dat de investeerder wilde voorkomen dat het bedrijf in handen zou komen van een mogelijke andere koper.

Markt op slot

Uit een rondgang van het FD kwam vorige week het beeld naar voren dat private-equityhuizen momenteel de adem inhouden. Zij houden hun kruit droog in afwachting van betere tijden. ‘Alle deals zijn dood’, verklaarde een bankier toen. Ook overname-adviseurs zagen de markt op slot gaan, ook al omdat banken terughoudender worden met financiering.

Maar Active Capital doet voor de overname van Delta Coastal geen beroep op bancaire leningen. De gehele overnamesom wordt met eigen vermogen voldaan en is ook niet afhankelijk van toekomstige resultaten van de onderneming.

Stijgende zeespiegel

Delta Coastal, opgericht in 2015 en gevestigd in Vlissingen, legt zich toe op het opspuiten van grote hoeveelheden zand op stranden met eigen werkschepen en grondverzetmachines. Overheden zien dit als een natuurlijke vorm van kustversterking die steeds vaker wordt gekozen in de strijd tegen de stijgende zeespiegel. Het bedrijf verricht dit werk als onderaannemer van Europese baggeraars. Grote opdrachtgevers zijn het Nederlandse Van Oord, de Belgische partijen Jan de Nul en Deme, en het Deense Rohde Nielsen.

Delta Coastal groeit snel, de activiteiten nemen soms met 50% à 100% per jaar toe. Ook dit jaar is het druk: de eerste maanden laten een stijging van 50% zien. ‘In een normaal jaar mag je verwachten dat de orderontvangst nog verder groeit’, zo stelt de topman van Active Capital.

De vraag is nu of overheden hun budgetten voor kustversterking gaan terugschroeven omdat ze al het geld hard nodig hebben voor het opvangen van de coronacrisis. Huige is daar niet zo bang voor. Er zijn tot nu toe geen klussen geannuleerd, alle werkschepen draaien deze maand volop. Er geldt een strikt coronaprotocol, maar een echte belemmering is dat niet. Huige: ‘De pijplijn aan opdrachten is goed gevuld. Kustversterking is een urgent vraagstuk. Dat zal gewoon doorgaan. Overheden kunnen infrastructurele werken ook aangrijpen om de economie weer te stimuleren.’

Kapitaal voor expansie

Active Capital legt een miljoenenbedrag neer voor een meerderheidsbelang in de maritieme dienstverlener, hoeveel precies wil de investeerder niet kwijt. Het bedrijf is goed winstgevend op een jaaromzet die ligt tussen de €10 mln en €20 mln. Het verse kapitaal van het private-equityhuis is hoofdzakelijk bedoeld voor expansie. Vloot en mankracht kunnen ermee worden uitgebreid. Oprichter Pieter Janssen blijft aan het bedrijf verbonden als directeur en minderheidsaandeelhouder.

Alle hens aan dek

De investeerder inventariseert intussen ook de situatie bij zijn bestaande participaties. ‘Het is alle hens aan dek’, aldus Huige. Het gaat dan om productiebedrijven en dienstverleners met in totaal zo’n drieduizend medewerkers. Waar knelpunten ontstaan, wordt overwogen werktijdverkorting aan te vragen.

Tot de portefeuille behoort CleanLease, de grootste linnenverhuurder en wasserij in Nederland. Deze onderneming heeft zijn handen vol aan verzorging van beddengoed en wasgoed voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, maar ziet de markt van vakantieparken wegvallen.

Codi, een ander bedrijf in de portefeuille, produceert desinfecterende doekjes voor de gezondheidszorg en de consumentenmarkt. Daar stromen de orders binnen als gevolg van de coronacrisis. Alleen al de fabriek in Duitsland ziet de vraag met 100% toenemen.

Active Capital nam in september vorig jaar ook nog een belang in Technobis in Alkmaar, een maker van meetinstrumenten voor de ontwikkeling van medicijnen en is verder onder meer eigenaar van staalkabelfabrikant Hendrik Veder.

Bron: Active Capital